Najviac nominácií na Emmy získali seriály Koruna a The Mandalorian

Los Angeles 13. júla (TASR) - Najviac nominácií na tohoročné americké televízne ceny Emmy získala najnovšia séria dramatického seriálu Koruna z prostredia britskej kráľovskej rodiny a tiež seriál The Mandalorian odohrávajúci sa v univerze Star Wars. Oba počiny, z ktorých prvý menovaný produkovala spoločnosť Netflix a druhý Disney+, majú zhodne po 24 nominácií.



Dvojica zmienených seriálov dominovala v počte nominácií najmä dramatickým kategóriám, zatiaľ čo seriál WandaVision natočený na motívy z komiksov vydavateľstva Marvel získal až 23 nominácií v kategóriách týkajúcich sa tzv. minisérií. Zabodoval aj nový komediálny seriál Ted Lasso, ktorý vysiela Apple TV+. Jeho debutová séria získal hneď 20 rôznych nominácií.



Dystopický seriál Príbeh služobníčky produkovaný streamovacou spoločnosťou Hulu získal 21 nominácií, rovnako ako aj stálica nominácií, komediálna šou Saturday Night Live.



Zoznam nominovaných zverejnila v utorok americká Akadémia televíznych umení a vied (ATAS), ktorá každoročne prestížne ceny Emmy udeľuje. Víťazov 73. ročníka týchto ocenení, ktoré sú považované za "televíznych Oscarov", vyhlásia 19. septembra na ceremoniáli v Los Angeles. Odovzdávanie cien bude moderovať americký herec a zabávač známy ako Cedric the Entertainer a v priamom prenose ju odvysiela stanica CBS.



Účasť na ceremónii bude obmedzená na "nominovaných a hostí", napriek tomu je však vnímaná ako akýsi návrat k normálnejšiemu stavu po vlaňajšku, keď galavečer z dôvodu pandémie prebiehal v prázdnej sále, pričom ocenení sa k šou pripájali prostredníctvom videokonferencie, uviedla agentúra AFP. Zároveň dodáva, že na tohtoročnom galavečere ocenia to najlepšie, čo v televízii vzniklo počas pandémiou zasiahnutého roka, v ktorom nakrúcanie ovplyvňovali prísne protipandemické obmedzenia.



Emmy sú považované za najvýznamnejšie televízne ceny. Po prvý raz ich odovzdali v roku 1949. Tentoraz o ocenených hlasovaním rozhoduje viac ako 25.000 členov ATAS.