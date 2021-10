Nakrúcanie vo väzení prinieslo Cenzorke kus autenticity

Bratislava 11. októbra (TASR) - Prvý slovenský film ocenený na festivale v Benátkach, dráma Cenzorka, vstúpi do slovenských kín 14. októbra. Informovali o tom tvorcovia na pondelkovej tlačovej konferencii v bratislavskom Kine Lumiére.



Režisér Cenzorky Peter Kerekes a scenárista a producent Ivan Ostrochovský strávili šesť rokov návštevami a nakrúcaním v ukrajinskej ženskej väznici. Najviac ich upútali dva skutočné príbehy. Irina pracuje ako vedúca v ženskej väznici, v ktorej sú umiestnené aj matky s deťmi. Je dozorkyňou, spovedníčkou, priateľkou, ale tiež úradnou osobou, ktorá vykonáva tresty. Žije sama v služobnom byte v areáli väznice, po nociach vyjedá chladničku a číta si milostné listy, ktoré dostávajú jej väzenkyne. Aj to je jej práca. Na druhej strane tohto mikrokozmu žijú matky – odsúdené s deťmi vo väznici. Ich život je doslova rozsypaný na kúsky, majú najrôznejšie osudy a neistú budúcnosť, a jediné, čo ich drží nad vodou, sú ich vzťahy a deti, pár hodín šťastia každý deň.







"Natáčanie vo väzení bolo komplikované, mohli sme tam byť iba nejaké výseky času, nemôžete si tam robiť hocičo, ale zase to prinieslo kus autenticity," konštatoval Ostrochovský a priznal, že filmárov priestor "basy" fascinoval. "Robili sme tam veľmi dôsledné rešerše, naozaj sme tam veľmi často chodili, rozprávali sme sa s väzenkyňami aj kvôli tomu, aby sme si vybrali typy, kto bude vo filme vystupovať, scenár sme písali v mnohých prípadoch im na telo," dodal Kerekes.



Z mnohých príbehov žien v Kolónii 74 režiséra inšpiroval príbeh Lesji, ktorá zabila svojho muža zo žiarlivosti a do väzenia prišla už tehotná. Jej pôrodom sa začína film, ktorý mal byť pôvodne dokumentom o cenzoroch vo väzení. Filmári prešli asi 12 väzníc na Ukrajine, poslednou bol ženský nápravný ústav v Odese, ktorým ich sprevádzala Irina Kirjazeva. "Videli sme, ako komunikuje s odsúdenými, akým spôsobom nám rozpráva príbehy z väznice, predstavila nám aj tú časť, kde sú matky s deťmi, a vedeli sme, že máme postavu a film budeme stavať okolo nej," priblížil Kerekes genézu svojej prvej hranej snímky. "Dlhé roky som pracovala vo väznici, mojou úlohou bolo zabezpečiť bezpečnosť žien pri výkone trestov," prezradila hlavná predstaviteľka Cenzorky. Neobvyklé na nakrúcaní bolo pre Kirjazevovú len to, že musela niekoľkokrát opakovať tie isté slová: "Dovtedy, kým sa to nepáčilo režisérovi."



Výkonný producent Albert Malinovský poznamenal, že Irina nestvárnila len hlavnú postavu filmu, ale tiež jeho hlavnú produkciu: "Vybavovala všetko, čo sme potrebovali, rôzne veci a prístupy do miest, kde by sme sa normálne nedostali. Patrí jej vďaka a veľký obdiv, že to všetko dokázala skĺbiť."



Cenzorka mieri do kín s predfilmom Bolo raz jedno more... Krátky animovaný dokument Joanny Kozuch rozpráva o dôsledkoch ľudských rozhodnutí a činov v oblasti Aralského mora.