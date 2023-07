Napoleona v novej historickej dráme stvárnil oscarový herec J. Phoenix

Bratislava 13. júla (TASR) - Legendárny režisér Ridley Scott si fanúšikov získal filmovými hitmi, ako Votrelec, Blade Ranner či Gladiátor. V najnovšej výpravnej historickej dráme rozpráva o skutočnom chlapovi, ktorý to z vojaka dotiahol na generála a stal sa ikonickým francúzskym cisárom. Film Napoleon príde do slovenských kín 23. novembra, hlavnú úlohu stvárnil oscarový Joaquin Phoenix.



"Hoci sa Scott veľmi zblízka pozerá na neúprosnú cestu k moci tohto legendárneho francúzskeho cisára, geniálneho vojenského vizionára a nemilosrdného politického stratéga, nie je to len taká hocijaká charakterová štúdia," približuje snímku distribučná spoločnosť Itafilm.



Avizuje titul plný vojen, geniálnych stratégií, bataliónov, lodí, koní, mečov, muškiet, diel, striel svištiacich vzduchom, krvi a kolosálnej skazy do posledného detailu. Ako napovedá zverejnený trailer, diváci môžu očakávať monumentálne bojové scény, námorné boje, pevnosti, pyramídy, katedrály, paláce, ale aj ľstivé terénne pasce.



V centre pozornosti, ako legendárny muž s kamennou tvárou a povestným generálskym klobúkom, stojí oscarový herec Joaquin Phoenix. Úlohu cisárovnej Josephine, Napoleonovu polovičku, ktorá "vidí podstatne hlbšie do vášní za pozoruhodnou vodcovskou fasádou", stvárnila Vanessa Kirby (seriál Koruna, Mission Impossible - Odplata). Pod scenár sa podpísal David Scarpa, ktorý so Scottom spolupracoval na filme Všetky prachy sveta.