Národná Galéria spája vizuálne umenie a vážnu hudbu
. Otváracím podujatím je koncert Slovenského komorného orchestra (SKO) pod umeleckým vedením Ewalda Danela.
Autor TASR
Bratislava 11. apríla (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) v spolupráci so Slovenskou filharmóniou (SF) prináša návštevníkom nový formát kultúrneho zážitku. V sobotu o 16.00 h v priestoroch galérie spúšťa pravidelný koncertný cyklus prepájajúci výtvarné umenie a vážnu hudbu. Otváracím podujatím je koncert Slovenského komorného orchestra (SKO) pod umeleckým vedením Ewalda Danela.
„Na koncerte zaznie program plný virtuozity, elegancie a sviežeho jarného hudobného ducha,“ približuje organizátor prvé vydanie formátu, ktorý odštartuje novú tradíciu v priestoroch SNG. Dodáva, že na koncerte pod názvom Bratislavské hudobné obrázky odznejú diela skladateľov, ktorí majú silnú spojitosť s Bratislavou: „Narodili sa v nej, žili, tvorili a zanechali hlbokú stopu v jej kultúrnej pamäti.“
Diváci si vypočujú diela a hudobné miniatúry od velikánov, ako sú Marc-Antoine Charpentier, Johann Sigismund Kusser, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Nepomuk Hummel, Ludwig van Beethoven, Franz Liszt, Johannes Brahms, Oskar Nedbal, Béla Bartók, Eugen Suchoň, Vladimír Godár, Ladislav Kupkovič a Ilja Zeljenka.
Podľa generálneho riaditeľa SNG Juraja Králika má projekt za cieľ priniesť návštevníkom galérie komplexný umelecký zážitok, v ktorom sa prirodzene prepája hudba, priestor a výtvarné umenie. „Našou ambíciou je obohatiť kultúrny život o nový formát prepájajúci špičkové výtvarné umenie s hudobnou interpretáciou na najvyššej úrovni,“ poznamenal ku koncertom, ktoré budú podľa vyjadrení galérie citlivo zasadené do kontextu aktuálnych výstav, stálych expozícií a architektúry SNG.
Slovenský komorný orchester, ktorý otvorí koncertný cyklus v priestoroch galérie, pôsobí pod vedením umeleckého vedúceho Ewalda Danela. Iniciátorom vzniku telesa bol v roku 1960 profesor Bohdan Warchal, ktorý orchester zostavil z vynikajúcich hráčov sláčikovej sekcie SF. Počas aktuálnej koncertnej sezóny 2025/2026 oslavuje SKO 65. výročie svojho založenia.
