Národné divadlo Košice inscenuje známu tanečnú rozprávku
Ide o prvú baletnú premiéru v aktuálnej 81. divadelnej sezóne, na začiatku ktorej si NDKE pripomína 80. výročie vzniku.
Autor TASR
Košice 1. októbra (TASR) - Balet Národného divadla Košice (NDKE) najnovšie pripravil pre divákov známu rozprávku Pavla Dobšinského Chudobných rodičov syn. Jej netradičné spracovanie režisérom a choreografom Ondrejom Šothom bude mať premiéru v piatok (3. 10.) na javisku v historickej budove divadla.
Ako informovalo národné divadlo, príbeh predstavenia zachytáva a zobrazuje základné hodnoty slovenského ľudového rozprávania - víťazstvo dobra nad zlom, morálnu silu hlavného hrdinu a posolstvo, že dobrota a čestnosť vedú k úspechu. Ide o prvú baletnú premiéru v aktuálnej 81. divadelnej sezóne, na začiatku ktorej si NDKE pripomína 80. výročie vzniku.
„Deťom sme veľa dlžní a aj preto aj v balete vstupujeme do sezóny s premiérou venovanou práve im. Verím, že to bude predstavenie, ktoré do hľadiska priláka nielen deti, ale aj ich rodičov, lebo Dobšinského rozprávka je príbehom plným odvahy a prekonávania prekážok, v ktorom láskavosť, dobré správanie a ochota pomôcť vedú k víťazstvu,“ uviedol Šoth, autor inscenácie a generálny riaditeľ NDKE.
Podľa riaditeľa Baletu NDKE Šimona Stariňáka, keď sa rozprávka premení na tanec, ožíva svet, v ktorom je všetko možné. Chudobných rodičov syn označil za príbeh o odvahe, túžbe prekročiť svoje hranice a o sile, ktorá sa rodí z fantázie a dobra. „V našej baletnej rozprávke chceme, aby sa deti nechali uniesť čarovným svetom, v ktorom sa môže stať všetko, a dospelí v ňom znovu objavili zabudnuté kúzlo detstva. Verím, že naša premiéra prinesie divákom nielen krásny umelecký zážitok, ale aj úsmev, dobrodružstvo a kúsok zázraku, ktorý si odnesú so sebou domov,“ zdôraznil.
Poetické predstavenie na scéne Pavla Juráša a v kostýmoch Ľudmily Várossovej podľa tvorcov prebúdza v srdciach radosť a nádej. „Predstaví sa v ňom celý mnohonárodnostný baletný súbor divadla, ktorý už veľakrát dokázal, že stvárnenie tém úzko spätých so Slovenskom a tradičnou slovenskou kultúrou je mu veľmi blízke,“ priblížilo NDKE. V tanečnom spracovaní Dobšinského rozprávky tak tancujú titulnú postavu Michala taliansky prvý sólista a umelecký šéf baletu Gennaro Sorbino v alternácii s poľským sólistom Tomaszom Siedleckim. V titulných postavách Triesky, Mamy a Otca sa predstavia Šimon Stariňák, ukrajinskí tanečníci Oleksander Tishchenko, Tetiana Lubska, Khrystyna Deineha a sólisti Igor Pashko a Sergii Iegorov. V ďalších postavách uvidia diváci tanečníkov z Japonska, Nórska, Talianska, Mexika a Kuby.
