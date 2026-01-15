< sekcia Kultúra
Národné divadlo Košice uvádza novú baletnú inscenáciu Ondreja Šotha
Košice 15. januára (TASR) - Národné divadlo Košice (NDKE) pripravilo najnovšie baletnú inscenáciu režiséra a choreografa Ondreja Šotha Nočná skúška - príprava na muzikál. V obnovenej premiére po viac ako 11 rokoch ju na javisku uvedú v piatok (16. 1.).
Ako informovalo divadlo, tvorcovia moderného tanečno-divadelného predstavenia sa rozhodli preniesť divákov priamo do divadelného zákulisia, kde sa zábavné a komické situácie s nadhľadom miešajú s napätím a jemným nádychom tajomstva divadla.
Podľa Šotha, ktorý je aj generálnym riaditeľom NDKE, obnovená premiéra nebude rovnakou ako v roku 2014. „Bude iná najmä tým, že každá z repríz bude iná. Chceme dať príležitosť najmä tým tanečníkom, ktorí obľubujú klasický balet, aby si mohli do každej reprízy pripraviť rôzne variácie choreografií z klasického a súčasného baletného repertoáru,“ uviedol.
Režisér a choreograf si do svojho tvorivého tímu prizval dramaturgičku Zuzanu Mistríkovú a Gennara Sorbina a Šimona Stariňáka, ktorí sa podieľali na vytvorení nových choreografických kompozícií. Umelecký šéf Činohry NDKE Matúš Bachynec sa ujal prípravy hereckej zložky inscenácie. Scénu navrhla Barbora Šajgaliková, kostýmy Andrej Sukhanov a filmové dokrútky v pôvodnom znení pripravili Vasyl Sevastyanov a Jozef Marčinský.
Tvorcovia diela poukázali na to, že profesionálny život tanečníka je nesmierne náročný, je postavený na fyzickej drine a limitovaný vekom. „A ako každý iný interpret je tanečník odkázaný na to 'kto ho pozve do tanca' - či mu bude ponúknutá práca, ktorá umožní ukázať, čo v ňom je. Či sa vrchol jeho tanečnej kariéry dostaví v čase, kedy ho dokáže dané divadlo využiť. Takže Nočná skúška vzdáva hold hlavne profesionálnym tanečníkom. S úsmevom poukazuje na peripetie, ktorými musia niekedy prejsť, ale tiež necháva vyznieť ich umeniu a kráse,“ píšu v anotácii inscenácie.
Nová inscenácia zobrazí konkurz tanečníkov do fiktívneho muzikálu a predstaví rivalitu, ale aj silu kolektívu. Účinkuje v nej baletný súbor divadla, študenti tanečného Konzervatória Jozefa Adamoviča a Konzervatória Petra Dvorského, ako aj deti z baletnej prípravky.
Výkony tanečníkov budú v konkurznej komisii „hodnotiť“ aj herci činohry - Jakub Kuka v postave Režiséra, Stanislav Pitoňák ako Riaditeľ baletu a Henrieta Kecerová ako Inšpicientka. Šoth pozval do inscenácie aj herečku Elenu Podzámsku, ktorá sa predstaví v postave Dramaturgičky.
