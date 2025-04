Národné divadlo Košice uvádza v premiére baletnú klasiku Don Quijote

Košice 9. apríla (TASR) - Novú inscenáciu klasického baletu Don Quijote pripravil Balet Národného divadla Košice (NDKE). V premiére ju uvedie v piatok a sobotu (11. - 12. 4.) v historickej divadelnej budove.



Ako národné divadlo informovalo, baletná klasika na motívy románu Miguela de Cervantesa s hudbou Ludwiga Minkusa sa do Košíc vracia po 22 rokoch. Réžiu a choreografiu má na starosti Denis Matvienko, renomovaný ukrajinský tanečník a víťaz viacerých medzinárodných súťaží.







Podľa riaditeľa Baletu NDKE Šimona Stariňáka je dielo výnimočné svojou energickou a temperamentnou hudbou Ludwiga Minkusa, ktorá dokonale vystihuje španielsku atmosféru. „Na rozdiel od literárnej predlohy sa balet sústredí viac na príbeh lásky Kitri a Basilia než na samotného Dona Quijota. Je to jeden z najživších a najfarebnejších baletov klasického repertoáru, ktorý oslavuje radosť, vášeň a brilantnú tanečnú techniku. Vyniká aj dynamickými skupinovými tancami, ktoré kombinujú klasický balet s prvkami španielskeho folklóru, ako sú fandango či flamenco,“ uviedol.



Autorom veľkolepej výpravy a kostýmov je Jordi Roig, jeden z najuznávanejších scénických a kostýmových výtvarníkov súčasnosti. Na inscenácii spolupracuje aj akademický maliar Enrique Combe, svetelný dizajn pripravil Jocopo Pantani. O hudobné naštudovanie s Orchestrom Opery NDKE sa postaral šéfdirigent Peter Valentovič. V titulných postavách sa predstavia Šimon Stariňák a Dalibor Fabian v role Dona Quijota, Alexander Skopintsev ako Sancho Panza, Nina Ravasová, Shoko Yamada a Tetiana Lubska ako Kitri a Gennaro Sorbino a Tomasz Siedlecki ako Basil.



Matvienko ocenil kvality domáceho baletného súboru. „Dostal som ponuku od vedenia baletu divadla v Košiciach robiť tento klasický titul a bez váhania som súhlasil. Umelci sú tu veľmi zaujímaví a diela tohto baletného súboru poznám už dlho, vytvoril ich neskutočne talentovaný človek Ondrej Šoth. Žiaľ, v histórii som nemohol tancovať na javisku s umelcami, ale mohol som s nimi pracovať ako choreograf,“ uviedol režisér, ktorého asistentkou je ukrajinská primabalerína Elena Pechenyuk.



Košické divadlo uvádza balet, ktorého pôvodnú choreografiu vytvoril Marius Petipa, druhýkrát v histórii. Prvýkrát to bolo v roku 2003.