Národné divadlo Košice uvedie premiéru inscenácie Valčík náhody
Valčík náhody z roku 1986 patrí k najznámejším hrám Haima.
Autor TASR
Košice 18. februára (TASR) - Národné divadlo Košice (NDKE) uvedie komornú hru o živote po živote oceňovaného francúzskeho autora Victora Haima s názvom Valčík náhody. Pôjde o ďalšiu premiéru činohry v tejto divadelnej sezóne. Uvedú ju v piatok (20. 2.) na Malej scéne NDKE.
Valčík náhody z roku 1986 patrí k najznámejším hrám Haima. Žena sa v nej po smrti ocitne v priestore zvanom očistec a je prinútená zahrať si s Anjelom hru. Ak v nej dosiahne sto bodov, cestu do raja má otvorenú. Musí byť však absolútne úprimná. Ako divadlo priblížilo, ľahké to nemá ani Anjel, pretože hra ich postupne zbližuje a zdá sa, že mu nie je nič ľudské cudzie.
„Autor nám ponúka akýsi záznam toho, ako by to asi mohlo na onom mieste vyzerať, no zároveň zamyslieť sa, či zmyslom, cieľom nášho pozemského bytia, je dostať sa do neba alebo prežiť život najlepšie, ako sa dá,“ povedal režisér Peter Cibula, podľa ktorého je hra najmä o úprimnosti. Dramaturg Peter Himič zdôraznil, že text novej inscenácie je úsmevný a nemoralizuje.
V postave Ženy sa predstaví Lívia Michalčík Dujavová, Anjela si zahrá Tomáš Diro. Ako povedal na stredajšej tlačovej konferencii, text v sebe nesie veľa silných odkazov. „Určite si tam my, ale aj každý divák vie nájsť niečo, nad čím sa môže zamyslieť, možno pouvažovať o tom, čo by mohol alebo mal zmeniť vo svojom živote, aby nenastala chvíľa, keď sa musí zamyslieť nad sebou a povedať si, či urobil správne rozhodnutia,“ uviedol.
Preklad spracoval Ľubomír Vajdička, scénu a kostýmy navrhli Jaroslav a Miroslav Daubravovci, hudbou prispela Zuzana Eperješiová a choreograficky inscenáciu spolupracoval Andrej Sukhanov.
