Košické divadlo uvedie v premiére hru Amadeus dramatika Petra Shaffera

Košice 13. septembra (TASR) - Prvou premiérou, ktorú v novej divadelnej sezóne uvedie Národné divadlo Košice, bude činoherná inscenácia hry anglického dramatika Petra Shaffera Amadeus. V historickej budove divadla ju premiérovo uvedú v sobotu (16. 9.).



V postave Wolfganga Amadea Mozarta sa divákom predstaví herec Tomáš Diro a v postave Antonia Salieriho Ivan Krúpa. Ďalej hrajú Lívia Michalčík Dujavová, Michal Soltész, Martin Stolár, Alena Ďuránová, Henrieta Kecerová a Róbert Šudík.



Hra bola predlohou slávneho rovnomenného filmu českého režiséra Miloša Formana. Podľa dramaturga Petra Himiča sa tak divadlá uvádzajúce túto hru dostávajú do nepríjemnej situácie, keď ju diváci zvyknú s filmom porovnávať. "Nekopírujeme ten film, to je veľmi dôležité, nejdeme cez film naspäť k textu, ale vraciame sa k textu, vychádzame z neho, a tak trošku sa snažíme ignorovať, ak to tak môžem povedať, to filmové spracovanie," povedal.







Shaffer v hre na vzťahu Mozarta a Salieriho demonštruje večné otázky stretu génia a menej úspešného tvorcu. Ten v tieni Mozartovej slávy prežíva muky z nenaplnenia svojich ambícií. Hra pritom nie je historickým dokumentom. "Na pozadí reálnych postáv a faktov autor kompozične rozohráva fiktívne vzťahy hlavných protagonistov. Umelecká licencia umožňuje Shafferovi dramaticky účinne zobraziť umelecký a ľudský osud jedného z najväčších géniov hudby. Na takto ukotvenom príbehu dramatik poukazuje na komplexy a nenávisť, ktoré spôsobujú utrpenie iným, a ktoré sa v konečnom dôsledku obrátia proti ich menejcennosti," uviedlo divadlo.



Réžiu inscenácie mal na starosti režisér Štefan Korenči, pre ktorého to znamenalo návrat do košického divadla po 13 rokoch. "Pre mňa je najdôležitejšia nie tá faktografická rovina, ale ten ústredný konflikt, a to je konflikt medzi priateľom Boha, to je Amadeus, a na druhej strane sa zo Salieriho stane nepriateľ Boha. A táto ústredná téma je zasadená do danej historickej doby a kontextu týchto dvoch veľmi známych skladateľov," priblížil.