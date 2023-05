Národné divadlo Praha uvedie v SND hru Rej (Kolotoč)

Bratislava 26. mája (TASR) – S hrou Arthura Schnitzlera Rej (Kolotoč) hosťuje v Slovenskom národnom divadle (SND) Národné divadlo Praha. S dielom rakúskeho spisovateľa, označovaného aj prívlastkom kontroverzný, sa predstaví v nedeľu o 19.00 h. TASR o tom informovala Izabela Pažítková, tlačová tajomníčka SND.



Arthur Schnitzler (1862 – 1931) ukončil štúdium medicíny, aby sa mohol viac venovať literatúre, otvoril si súkromnú prax. Či už ako lekár alebo literát/divadelník, zaujímal sa o psychiku, hypnózu, sugesciu, skúmal nevedomie, ale aj základné pudy ľudskej bytosti. "Schnitzlera preto často spomínajú aj v súvislosti s Freudom. Tieto dve osobnosti nemali nikdy príležitosť osobne si podebatovať na uvedené i ďalšie súvisiace témy, celý život však viedli intenzívnu korešpondenciu," približuje SND s tým, že Schnitzler mnoho zo vzájomných skúseností využil v tvorbe.



Hru Der Reigen, v Česku uvádzanú pod titulom Rej, u nás Kolotoč, napísal na konci 19. storočia. "Sám sa obával prijatia, a tak bola vydaná len pre úzky okruh. Jej inscenovanie vo Viedni a v Berlíne o dve desaťročia neskôr dalo za pravdu Schnitzlerovi – premiéry sprevádzal škandál, doslova bitka v hľadisku, a procesy proti autorovi za verejnú urážku mravov," poznamenáva Pažítková k hre, ktorú označili za pornografickú. Zákaz uvádzania, ktorý na hru uvalil autor, zrušil až jeho syn v roku 1981, iné zdroje uvádzajú, že na želanie autora sa mohol titul vrátiť do divadiel až po päťdesiatich rokoch. Stalo sa tak v Mníchove a v Zürichu a následne v ďalších európskych divadlách.



K zaujímavostiam patrí aj to, že vo Francúzsku vlastnila autorské práva prekladateľka, a tak sa dielo nielen hralo, ale dostalo aj filmovú podobu. Réžiu mal Roger Vadim, autorom scenára bol Jean Anouilh.



Hra je kolotoč desiatich dialógov, ktorý ani po storočí nestratil svoju provokatívnosť. "Dnes vnímame dielo Schnitzlera ako ´modernú klasiku´ a vo stvárnení francúzskym režisérom Arthurom Nauzycielom nejde o prvoplánový efekt, ale o hlbší ponor do v súčasnosti často vyprázdnených ľudských vzťahov," dodáva SND.



Národné divadlo Praha pripravilo inscenáciu hry Rej v spolupráci s Národným divadlom v Bretónsku a medzinárodným tímom. Pred nedeľňajším predstavením sa návštevníci môžu zúčastniť na dramaturgickom úvode so začiatkom o 18.30 h.