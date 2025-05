Nastassja Kinski debutovala pred 50 rokmi, objavili ju na diskotéke

Berlín/Bratislava 6. mája (TASR) - Na jar roku 1975 prišiel do kín film, v ktorom sa stretli významné tvorivé sily umenia germánskeho sveta. Špičkový režisér Wim Wenders si zaumienil použiť námet z diela svojho slávneho krajana, básnika Johanna Wolfganga Goetheho a scenárom poveril rakúskeho spisovateľa, neskoršieho nobelistu Petra Handkeho. Snímka Falsche Bewegung (v angličtine Wrong Move) následne v júni získala 6 trofejí Nemeckých filmových cien.



Medzi ocenenými, aj keď "len" v hereckom ansámbli, bolo aj 13-ročné dievča, ktoré na filmovom plátne debutovalo. Dnes známa a úspešná herečka Nastassja Kinski počas svojej premiéry pred 50 rokmi neprehovorila ani slovo. Aj v jej ďalšej kariére režiséri ťažili najmä z jej pôvabu a výrazu tváre, hoci sa predstavila aj v silných konverzačnejších rolách.



Film prišiel do tunajšej distribúcie s odstupom času pod názvom Chybný pohyb a oslovil náročného diváka. Je to súčasť trilógie "road movies" o putovaní začínajúceho spisovateľa Wilhelma Meistera, ktorý spoznáva svoju rodnú krajinu, stretáva sa s jej obyvateľmi a začína definovať svoje povolanie. Príbeh s dlhými, starostlivo komponovanými zábermi, ktoré sú pre Wendersovu tvorbu charakteristické, je vlastne voľnejšia a moderná adaptácia románu Učňovské roky Wilhelma Meistera.



Nastassja pod rodným priezviskom Nakszynská dostala úlohu dospievajúcej akrobatky Mignon, ktorá vystupuje nemo. Miestami zasnene a koketne a v psychologicky podkutom príbehu so stupňovaným vzťahovým napätím pôsobí osviežujúco. Zrejme podobne udrela do očí vtedajšej Wendersovej manželke, ktorá si ju všimla na mníchovskej diskotéke, netušiac že mala vtedy len 12 rokov.



Nemecký režisér ju neskôr obsadil aj v jednom zo svojich vrcholných diel Paris, Texas (1984) a pod jeho taktovkou si zahrala aj v snímke Tak ďaleko, tak blízko (1993), spolu s plejádou vychytených hercov - Otto Sander, Peter Falk, Horst Buchholz, Bruno Ganz, Willem Dafoe. Vo filme si krátko zahral aj Michail Gorbačov a znejú tam viaceré piesne od U2, Nicka Cavea a Laurie Andersonovej.



Nastassja Kinski sa narodila v roku 1961 v Západnom Berlíne a jej otec bol kontroverzný nemecký herec Klaus Kinski. Nehlásila sa k nemu a jej filmová kariéra sa odohrávala mimo jeho vplyvu, zdedila iba talent. Ten fungoval v symbióze so ženským šarmom v mladučkom i zrelom veku a hoci nemecká herečka nevynikala v najväčších kinových trhákoch, jej postavy sú pre mnohých nezabudnuteľné.



Ešte ako 17-ročná excelente zvládla hlavnú postavu v oscarovom filme Tess, ktorý Roman Polanski natočil podľa klasického románu Thomasa Hardyho. Stále v tínedžerskom veku si zahrala pod taktovkou Francisa Forda Coppolu, ale ešte výraznejšie na seba upozornila v Mačacích ľuďoch (1982), v réžii Paula Schradera, s hudbou Giorgia Morodera a zimomriavkovou titulnou piesňou v podaní Davida Bowieho. Kritika ocenila aj jej výkon pod vedením ďalšieho charizmatického tvorcu - Jacques Deray jej zveril hlavnú úlohu v príťažlivej romantickej dráme Bolesť lásky (1987).



Nastassja Kinski má tri deti, dve dcéry pôsobia v modelingu.