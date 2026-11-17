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Natalie IMBRUGLIA odohrá budúci rok koncert na Bratislavskom hrade
Veľký hudobný zážitok čaká fanúšikov austrálskej speváčky Natalie Imbruglie, ktorá odohrá exkluzívny koncert na Bratislavskom hrade budúci rok, 12. júna 2027.
Autor OTS
Bratislava 17. novembra (OTS) - Natalie Imbruglia vstupuje do novej hudobnej éry. Po piatich rokoch vydáva očakávaný album Algorithm. Austrálska speváčka a skladateľka otvára novú kapitolu svojej hudobnej kariéry. Jej nový štúdiový album Algorithm, ktorý vychádza po päťročnej prestávke, je oslavou umeleckej slobody, nezávislosti a osobnej zrelosti. Sprevádza ho nový ťažiskový singel „Beautiful Love“, na ktorom spolupracovala s hudobnými osobnosťami, akými sú Fraser T. Smith a Gary Lightbody.
Na najvyššie priečky svetových hitparád katapultoval Natalie Imbrugliu singel „Torn“ v roku 1997, vďaka ktorému predala viac ako 7 miliónov kópií a odštartovala svoju hviezdnu kariéru. Na konte má aj EP Live from London (2007) a kompiláciu Glorious: The Singles 97–07 (2007). Vydala albumy Left of the Middle (1997), White Lilies Island (2001), Counting Down the Days (2005), Come to Life (2009) či Male (2015).
Tri razy ju nominovali na hudobné ceny Grammy. Natalie je známa svojou všestrannosťou vo viacerých umeleckých oblastiach. V mladosti začínala hereckú kariéru v seriáli Neighbours, neskôr hrala v niekoľkých filmoch, napríklad Johnny English a Underdogs. Vďaka charizme a pôsobivému zjavu sa objavila aj v televíznych reklamách známej kozmetickej značky.
Takmer tri desaťročia po tom, čo z nej skladba „Torn“ prvýkrát urobila celosvetovo známe meno, zastihuje album Algorithm Nataliu v období, keď tvorí s väčšou úprimnosťou a slobodou než kedykoľvek predtým – je to zvuk umelkyne, ktorá už nemusí nič dokazovať, no stále má čo povedať.
Jedinečný koncert v nádhernom prostredí Bratislavského hradu odohrá Natalie Imbruglia 12. júna 2027.
Vstupenky sú v predaji od 18. novembra 2026 od 10:00 hod. exkluzívne v sieti www.ticketportal.sk.
Na najvyššie priečky svetových hitparád katapultoval Natalie Imbrugliu singel „Torn“ v roku 1997, vďaka ktorému predala viac ako 7 miliónov kópií a odštartovala svoju hviezdnu kariéru. Na konte má aj EP Live from London (2007) a kompiláciu Glorious: The Singles 97–07 (2007). Vydala albumy Left of the Middle (1997), White Lilies Island (2001), Counting Down the Days (2005), Come to Life (2009) či Male (2015).
Tri razy ju nominovali na hudobné ceny Grammy. Natalie je známa svojou všestrannosťou vo viacerých umeleckých oblastiach. V mladosti začínala hereckú kariéru v seriáli Neighbours, neskôr hrala v niekoľkých filmoch, napríklad Johnny English a Underdogs. Vďaka charizme a pôsobivému zjavu sa objavila aj v televíznych reklamách známej kozmetickej značky.
Takmer tri desaťročia po tom, čo z nej skladba „Torn“ prvýkrát urobila celosvetovo známe meno, zastihuje album Algorithm Nataliu v období, keď tvorí s väčšou úprimnosťou a slobodou než kedykoľvek predtým – je to zvuk umelkyne, ktorá už nemusí nič dokazovať, no stále má čo povedať.
Jedinečný koncert v nádhernom prostredí Bratislavského hradu odohrá Natalie Imbruglia 12. júna 2027.
Vstupenky sú v predaji od 18. novembra 2026 od 10:00 hod. exkluzívne v sieti www.ticketportal.sk.