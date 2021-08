Návrh zmeny zákona o múzeách upravuje delimitáciu Múzea SNP

Bratislava 23. augusta (TASR) – Presun Múzea SNP zo zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR pod Ministerstvo obrany SR k 1. januáru 2022 avizuje návrh zmeny zákona o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty.



Návrh novelizovaného právneho predpisu je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní, rezort kultúry to vysvetľuje potrebou predloženia návrhu na rokovanie parlamentu do 1. októbra.



„Účelom prechodu zriaďovateľskej pôsobnosti Múzea SNP je zabezpečiť ešte kvalitnejšie plnenie zákonom zadefinovaných úloh, spájanie vedeckých a odborných kapacít, ako aj zvýšenie starostlivosti o vzácne veľkorozmerné zbierkové predmety múzea," uvádza ministerstvo - predkladateľ návrhu.



V novele navrhuje tiež doplniť funkčné obdobie štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov múzeí a galérií. „Dlhodobo absentuje právna úprava dĺžky funkčného obdobia štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov múzeí a galérií v platnom znení zákona, čo v praxi vedie k existencii tzv. doživotných riaditeľov," objasňuje rezort.



Funkčné obdobie štatutára a vedúceho zamestnanca má byť po novom päťročné, pričom je možné aj opätovné menovanie. Štatutárov a vedúcich zamestnancov majú menovať zriaďovatelia na základe výberového konania resp. vypočutia prihlásených kandidátov.



Účinnosť návrhu zákona od začiatku roka 2022 zdôvodňuje rezort zjednodušením rozpočtových a administratívno-účtovných nastavení pri delimitácii Múzea SNP.



O pláne zmeny zriaďovateľa Múzea SNP a o podpísaní memoranda v tomto zmysle informovali ministri obrany a kultúry 5. mája. Obavy z delimitácie Múzea SNP a negatívneho zásahu do jeho činnosti vyjadrilo vedenie inštitúcie i časť vedeckej a akademickej obce, na podporu zachovania súčasného stavu vznikla i petícia. Rezorty i Vojenský historický ústav (VHÚ), pod ktorý by malo Múzeum SNP organizačne patriť, deklarovali, že zmena nebude znamenať stratu identity Múzea SNP ani zánik jeho doterajších či plánovaných aktivít, naopak, umožní modernizáciu stálej expozície a rozšírenie zbierkového fondu. Návrh delimitácie odobril Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá, opozičný Smer-SD avizoval legislatívny návrh, ktorý má presunu zabrániť.