Návštevníci Múzea židovskej kultúry môžu spoznať kóšer stravovanie

Bratislava 12. októbra (TASR) - Pravidlá kóšer stravovania, výroby vína i odievania môžu spoznať návštevníci Slovenského národného múzea - Múzea židovskej kultúry (SNM - MŽK) v Bratislave. Novú tematickú výstavu pod názvom Košer - známy vs. neznámy pripravilo SNM - MŽK v spolupráci s hlavným bratislavským rabínom Baruchom Myersom.



Výstavný projekt ponúka širokej verejnosti prehľad o základných a najdôležitejších pravidlách súvisiacich s dodržiavaním zákonov vychádzajúcich z Tóry i Talmudu. Ide najmä o pravidlá ortodoxných židovských komunít v najrozmanitejších sférach každodenného života s dôrazom na stravovanie, dietetické zásady v kuchyni a odievanie. Z oblasti stravovania sú to napríklad živočíchy, ktoré je dovolené konzumovať, metóda rituálnej porážky, ďalej kóšer úpravy a uchovávanie potravín. Osobitná pozornosť je venovaná nápojom – vínu.



"Podľa biblického zákona je prísne zakázané zasahovať do určitých fyzických aspektov Božieho poriadku, napríklad krížením zvierat, osievaním poľa viacerými druhmi semien, spoločným zapriahaním vola a osla do pluhu, ale aj zmiešavaním vlny a ľanu pri výrobe odevov a podobne," hovorí kurátorka výstavy Eva Poláková, ktorá sa vo svojej výskumnej činnosti dlhodobo venuje témam z rôznych sfér judaizmu, v súčasnom období práve oblasti kóšeru/kašrutu.



Pravidlám správneho kombinovania materiálov pri odievaní, dekorovaní priestorov rôznymi druhmi textílií sa venuje ďalšia časť výstavy, ktorá prezentuje ich použitie pri všetkých príležitostiach bežného aj sviatočného života.



Výstava je prístupná od nedele 10. októbra s presahom do prvej polovice roku 2022.