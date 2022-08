Návštevnosť múzeí SNM po pandémii narastá

Bratislava 11. augusta (TASR) - Návštevnosť múzeí Slovenského národného múzea (SNM) po pandémii narastá. Kým v období od januára do júna 2020 zaznamenali múzeá SNM spolu 141.076 návštevníkov a v prvom polroku 2021 95.151 návštevníkov, tak v období od januára až po jún tohto roka to už bol nárast na 365.299 návštevníkov. TASR o tom informovala vedúca Centra múzejnej komunikácie Zuzana Vášáryová.



Príjmy zo vstupného predstavovali v prvom polroku 2020 za všetkých 18 špecializovaných múzeí SNM sumu 441.756 eur. V prvom polroku 2021 klesli na 336.993 eur, ale za obdobie prvých šiestich mesiacov tohto roka sa dostali na úroveň 1.186.936 eur.



"Som rád, že sme sa počas prvých šiestich mesiacov tohto roka dokázali výraznejšie priblížiť počtu návštevníkov z prvého polroka 2019, keď sme za celé SNM zaznamenali 527.119 návštevníkov. Stálo nás to extrémne veľa úsilia, za ktoré ďakujem všetkým svojim kolegom zo všetkých múzeí SNM od východu na západ. Pokiaľ ide o náš úplný návrat k číslam z predpandemického roku 2019, môže k nemu prísť postupne v rokoch 2024 až 2026, avšak za predpokladu, že definitívne ustúpi covid, skončí sa vojna na Ukrajine a vrátia sa k nám okrem slovenských aj zahraniční návštevníci," povedal generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.



Z jednotlivých špecializovaných múzeí SNM patrili v období od januára do júna tohto roka k najnavštevovanejším objektom SNM – Múzeum Bojnice, SNM – Historické múzeum, SNM – Spišské múzeum, SNM – Múzeum Červený Kameň, SNM – Prírodovedné múzeum a SNM – Múzeum Betliar.