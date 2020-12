NAŽIVO: Verejné vypočutie pätice kandidátov na vedenie SND

Video z vypočutia kandidátov si pozrite TU



Bratislava 15. decembra (TASR.TV/TERAZ.SK) - Verejné vypočutie pätice kandidátov na vedenie Slovenského národného divadla.Verejné vypočutie sa uskutoční od 8:30 do 16:30 a verejnosť sa jeho prostredníctvom zoznámi s kandidátmi na štatutárov SND. Záujemcovia prostredníctvom videoprenosu postupne spoznajú projekty rozvoja a riadenia divadla všetkých piatich uchádzačov a vypočujú si aj ich odpovede na otázky. Klásť otázky kandidátom bude okrem členov komisie tiež verejnosť. Od 8:30 do 12:40 sa postupne predstavia Martin Bendik, Matej Drlička a Peter Kováč a od 13:45 do 16:30 komisia vypočuje Mária Radačovského a Romana Takáča.Každý uchádzač má k dispozícii maximálne 80 minút, z toho na prezentáciu svojho projektu riadenia a rozvoja SND najviac 20 minút a po pol hodine na otázky výberovej komisie a verejnosti. Vypočutie sa bude dať sledovať na – YouTube kanáli ministerstva a tiež na facebookovom profile MK SR.Verejnosť môže uchádzačom klásť otázky cez elektronickú aplikáciu, ktorá bude funkčná v deň verejného vypočutia.Ako môže verejnosť položiť kandidátovi otázku, ktorá sa týka jeho projektu riadenia a rozvoja SND?Otázky na kandidátov sa musia týkať výhradne ich projektov rozvoja a riadenia. Záujemcovia ich môžu posielať konkrétnemu kandidátovi vždy od začiatku jeho prezentácie. Otázky o minulosti či osobného charakteru sa podľa pravidiel smernice vylúčia.V prípade, že verejnosť nevyužije celú polhodinu na kladenie otázok, poskytne sa tento čas navyše opäť členom výberovej komisie na položenie ďalších otázok.Po vypočutí zostaví komisia poradie uchádzačov a odporučí ministerke najvhodnejšieho. Zápisnicu z celého výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie a tiež záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo po skončení výberového konania.