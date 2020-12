NAŽIVO: Výberové konania na vedenie organizácií ministerstva kultúry

Bratislava 10. decembra (TASR TV) - Výberové konania na vedenie organizácii ministerstva kultúry prechádzajú do verejnej fázy. V duchu novej ministerskej smernice je práve verejné vypočutie jednou z garancií férového a transparentného postupu.



Prvé verejné vypočutie sa uskutoční už vo štvrtok 10. decembra od 9:00 do 15:00 a verejnosť sa jeho prostredníctvom zoznámi s kandidátmi na vedenie Slovenského technického múzea (STM). Záujemcovia prostredníctvom videoprenosu postupne spoznajú projekty rozvoja a riadenia múzea všetkých štyroch kandidátov a vypočujú si aj ich odpovede na otázky. Klásť otázky uchádzačom bude okrem členov komisie tiež verejnosť. Od 9:00 do 11:30 sa predstavia Juraj Bochňa a Miroslav Hájek a od 12:30 do 15:00 komisia vypočuje Ladislava Mixtaja a Zuzanu Šullovú.



Každý uchádzač bude mať k dispozícii maximálne 80 minút, z toho na prezentáciu svojho projektu riadenia a rozvoja STM najviac 20 minút a po pol hodine na otázky výberovej komisie a verejnosti. Vypočutie sa bude dať sledovať na - https://youtu.be/D1qbCLnF-Eo a tiež na facebookovom profile MK SR.









Verejnosť môže uchádzačom klásť otázky cez elektronickú aplikáciu, ktorá bude funkčná v deň verejného vypočutia.



Ako môže verejnosť položiť kandidátovi otázku, ktorá sa týka jeho projektu riadenia a rozvoja STM?



Stačí:



 ísť na slido.com,

 zadať za mriežku: #stm_priezvisko uchádzača, ktorý začal prezentovať

o stm_bochna

o stm_hajek

o stm_mixtaj

o stm_sullova ,

 vpísať otázku a poslať ju.



Otázky na kandidátov sa musia týkať výhradne ich projektov rozvoja a riadenia. Záujemcovia ich môžu posielať konkrétnemu kandidátovi vždy od začiatku jeho prezentácie. Otázky o minulosti či osobného charakteru sa podľa pravidiel smernice vylúčia.



V prípade, že verejnosť nevyužije celú polhodinu na kladenie otázok, poskytne sa tento čas navyše opäť členom výberovej komisie na položenie ďalších otázok.



Po vypočutí zostaví komisia poradie uchádzačov a odporučí ministerke najvhodnejšieho. Zápisnicu z celého výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie a tiež záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo po skončení výberového konania.



Záznam z verejného vypočutia sa do desiatich kalendárnych dní zverejní na podstránke výberového konania na webstránke ministerstva kultúry. Na adrese https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/organizacie-ministerstva/vyberove-konania/generalny-riaditel-riaditelka-slovenskeho-technickeho-muzea/ bude dostupný 12 mesiacov.