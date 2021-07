Nebojte sa vstúpiť do múzea, vyzýva šéf SNM Branislav Panis

Bratislava 4. júla (TASR) – Opatrenia, dbajúce na maximálnu bezpečnosť návštevníkov i pracovníkov, robia z priestorov expozícií Slovenského národného múzea (SNM) jedny z hygienicky najbezpečnejších miest. Uistil o tom generálny riaditeľ inštitúcie Branislav Panis, ktorý zároveň pozval záujemcov o návštevu 18 špecializovaných múzeí SNM, aby sa nebáli vstúpiť do ich vnútorných priestorov.



"Máme, žiaľ, signály, že ľudia sa stále obávajú, respektíve minimálne váhajú vstúpiť do interiérov," priznal šéf SNM. "Môžem však uistiť, že hygienické opatrenia, ktoré platia na našich pracoviskách štandardne, robíme v súčasnosti s ešte vyššou intenzitou," zdôraznil.



Verí, že ľudia si počas leta nájdu cestu do múzeí. "K múzeám jednoducho patria návštevníci, ich prítomnosť je veľkou motiváciou vytvárať čo najzaujímavejšie expozície. A z našich skúsenosti vieme, že ak naše múzeá ľudia navštívia, strávia v nich aj niekoľko hodín," uviedol Panis. "Budem rád, ak prídu aspoň do našich parkov a múzejných záhrad, možno sa práve tam rozhodnú vstúpiť aj do vnútorných priestorov, ktoré opakujem, sú naozaj bezpečné," dodal generálny riaditeľ SNM.



Múzeá sa po období zvýšenej chorobnosti na COVID-19 začali opätovne otvárať v polovici apríla, v súlade s postupným uvoľňovaním protiepidemických opatrení.