Nebyť starých listov, na ochotníkov v Koceľovciach by sa asi zabudlo

Na snímke 82-ročný Ondrej Lukáč, najstarší Koceľovčan, ktorý sa v tejto obci narodil, žije a účinkoval v niekdajšom ochotníckom divadle. Koceľovce, 29. mája 2020. Foto: EASYFOTO TASR - Diana Semanová

Koceľovce 30. mája (TASR) – „“ píše okolo roku 1952 v jednom z listov vtedy 15-ročná Margita Kupcová svojmu budúcemu manželovi Ladislavovi Lukáčovi. Keby ich vnučka nenašla túto korešpondenciu na povale domu, ktorý si spolu postavili, málokto by vedel, že v obci Koceľovce v okrese Rožňava kedysi boli ochotníci. Na divadlo si spomína ešte 82-ročný Koceľovčan Ondrej Lukáč. Ako pre TASR povedal, taká záľuba je potrebná - bola to zábava, ktorú brali vážne.Kultúrny dom v obci v tom čase ešte nebol, hrávali v takzvanej starej škole. Pamätá si, že v jednej hre bol buď Brčko alebo Pierko. Zrejme išlo o veselohru od Václava Sedláčka, ktorá sa spomína i v uvedených listoch, jej obsadenie totiž tvoria aj tieto postavy. „písala Margita svojmu nastávajúcemu.Keď vystupovali, podľa pamätníka Lukáča bola miestnosť plná ľudí, no nehanbili sa. „“ povedal s tým, že mal 14 rokov a aj jeho rodičia boli hrdí, keď hral v predstavení. Išli sa na neho pozrieť tak, ako i dnes chodia rodičia na vystúpenia svojich detí. Pri inej hre bol spolu s rodinou divákom. Predstavenia boli pre miestnych obyvateľov udalosťou. „“ napísal Ladislav svojej budúcej manželke 28. januára 1953 z Topoľčian, kde vykonával časť svojej základnej vojenskej služby.Podľa Ondreja Lukáča bol iniciátorom a režisérom tohto ochotníckeho divadla 'Palo Lukáč od Kasperíka'.povedal s tým, že kým sa to naučili naspamäť, nacvičovali s textami v ruke. Počas predstavenia mali aj šepkára. Skúšky mávali po večeroch.písala mladá ochotníčka v liste vtedy asi 21-ročnému vojakovi. Podľa Ondreja Lukáča boli súčasťou predstavení aj maľované kulisy či kostýmy, o čom svedčia slová Margity v ďalšom liste. „Divadlo sme dosť dobre zohrali, ja som mala kroj. Keby si ma bol videl, ani by si ma nebol poznal,“ uviedla.Ako povedal aktuálne najstarší Koceľovčan, ochotníckemu divadlu sa v obci venovali ľudia vo veku približne od 14 do 30 rokov. Označil to za radostné chvíle, no brali to vážne.dodal.Podľa Ondreja Lukáča fungovalo ochotnícke divadlo v Koceľovciach zopár rokov, počas ktorých sa menili aj niektorí herci. „napísala Ladislavovi Lukáčovi vtedy ešte Margita Kupcová s tým, že jej bol prednejší než divadlo. „“ napísala v ďalšom z listov v období rokov 1952 a 1953.V obecnej kronike sa toto divadlo nespomína, je v nej len krátky zápis o hrávaní divadelných hier pod vedením učiteľa s tým, že postupne táto oblasť osvetovej činnosti zanikla po začiatku televízneho vysielania. „uvádza sa v kronike.Ondrej Lukáč dodal, že ak by dnes v dedine fungovalo nejaké divadlo, išiel by sa na neho pozrieť. „dodal.