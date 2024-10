Objavte nesmrteľný príbeh o vernej láske v klasickej inscenácii inšpirovanej tradičnou ruskou baletnou školou! 25. novembra 2024 v Peugeot Aréne Bratislava predvedie Royal London Ballet majstrovské baletné predstavenie Labutie jazero. Jeho súčasťou sú sólisti, ktorí prinášajú to najlepšie vďaka skúsenostiam z národných súborov celej Európy!Najslávnejší balet na svete Labutie jazero v podaní prestížneho baletného súboru Royal London Ballet po prvýkrát na Slovensku! Vychutnajte si výkony princa Matthiasa Dingmana, absolventa Kirov Academy, ktorý tancoval okrem iných v Birmingham National Ballet a National Ballet of Canada. V Bratislave vystúpi aj Artem Sorochan, ktorý v svojom prejave nezaprie slávnu baletnú školu Mariinského divadla a Kirovovho baletu v Petrohrade, z ktorých čerpal skúsenosti v angažmánoch najmä v nemeckom Aalto Ballett Essen. Tretieho sólistu v úlohe čarodejníka Rothbarta, Sama Darwella, školila aj česká medzinárodná baletná hviezda. Daria Klimentová je primabalerína niekoľkých známych súborov, vrátane English National Ballet a niekoľkoročná lektorka Royal Ballet School pri Royal Opera House.pozývaKrásnu princeznú Odettu stvárni Rosa Pierro, ktorá prešla vyhlásenou viedenskou školou, a okrem Poľska a Maďarska oslňovala publikum aj počas angažmánu v National Ballet of Ireland. V dvojúlohe Odetty a Odílie sa predstaví aj Elisabetta Formento, ktorá štúdium na Veľkej baletnej akadémii v Moskve zúročila v mnohých európskych súboroch, vrátane Birmingham National Ballet. Nechajte sa očariť rozprávkovou atmosférou Labutieho jazera v podaní Royal London Ballet a veľkolepú scénografiu s jazerom plným ladných labutí. Nenechajte si ujsť nezabudnuteľný zážitok. Vstupenky sú dostupné v sieti Ticketportal tu https://www.ticketportal.sk/event/ROYAL-LONDON-BALLET-Labutie-jazero