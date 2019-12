Nekorunovaný kráľ balkánskej hudby G. Bregovič sa vráti na Slovensko

Bratislava 13. decembra (TASR) – V rámci svetového turné zavíta Goran Bregovič na budúci rok do Bratislavy a 3. júna odohrá v bratislavskej Eurovia aréne skladby z aktuálneho albumu Three Letters From Sarajevo. Pridá aj všetky divákmi obľúbené svetoznáme hity ako Kalashnikov, Gas Gas, Mesečina, Hopa Cupa či Balkaneros. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.



Svetovo uznávaný skladateľ a nekorunovaný kráľ balkánskej hudby Goran Bregovič so svojim Wedding and Funeral Bandom má nespočet fanúšikov aj na Slovensku. Svedčí o tom množstvo doteraz vypredaných koncertov a nadšenie všetkých, ktorí sa na jeho koncertoch dobre zabavili.



Český hudobný publicista Jiří Moravčík o aktuálnom albume Three Letters from Sarajevo napísal: „Bregovič uviedol na svetovú scénu balkánske dychovky, za čo mu patrí veľká vďaka. Jeho nový album Tri listy zo Sarajeva prináša silný humanistický podtext, nech je akokoľvek vyvažovaný obvyklou tanečnou bujarosťou. Venoval ho rodnému Sarajevu, mestu, ktoré počas vojny v Juhoslávii zažilo krvavé bombardovanie. Bregovič dobre vie, čo ľuďom ponúknuť, jeho osobitá a poslucháčsky ústretová verzia balkánsko-rómskej popmusic, doplnená na búrlivo tanečných koncertoch početným Wedding and Funeral Bandom, ho stále radí medzi vysoko žiadaných hudobníkov.“



Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band osviežia začiatok leta v Bratislave. Vstupenky na koncert sú už v predpredaji na Ticketlive.