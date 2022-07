Nela Pocisková predstavila novú skladbu Magnet

Bratislava 4. júla (TASR) - Nela Pocisková so svojím tímom pracuje nepretržite na nových skladbách. Z pripravovaného albumu už postupne predstavila skladby Bez teba, Prvá, posledná, Nie som tá a Jeden šansón o dvoch umývadlách. Ich žánrovú pestrosť dopĺňa novinkou Magnet, ktorú naspievala spolu s hosťujúcim spevákom Yaelom. Letná tanečná nálada skladby dokonale dokresľuje text, ktorý sa zaoberá možným vzťahom staršej ženy a mladšieho muža. Vznikla na základe Nelinho nápadu, ktorý do konečnej podoby hudobne a textársky s producentom Andrejom Hruškom dopracovali Matej Mikloš a Zuzana Mikulcová. Text a hudobnú linku svojho partu doplnil Matúš Kolárovský známy ako Yael. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.



"To, že sa staršia baba zamiluje do 'zajačika' sa deje už bežne a všade okolo nás. Aj nám pribúdajú roky, tak sme skúsili zistiť, čo to spôsobuje. Silné iskrenie, ktorým to vždy začína, sme chceli dostať aj do skladby, a preto sme sa rozhodli na spoluprácu osloviť niekoho z mladých spevákov. V hre boli Marko Damian a Yael, ktorých tvorbu poznám a páči sa mi. Úplne náhodou som sa v tom čase na jednom nakrúcaní stretla s Yaelom, súhlasil so spoluprácou, prišiel do štúdia a za hodinu a pol všetko napísal a nahral," povedala o vzniku skladby a spolupráci Nela.







Skladbu Magnet nahrali a zaranžovali Matej Maximilián Mikloš a Andrej Hruška. S vokálmi Nele a Yaelovi pomáhali Zuzana Mikulcová a Lucia Ščigulinská. Videoklip vznikal v už osvedčenom kreatívnom tíme okolo režiséra Richarda Raimana. A aj keď neplánovane, opäť vznikol na jeden záber, bez strihov, čo si vyžiadalo dokonalú prípravu a súhru, ktorú všetci zvládli pomerne rýchlo. To vytvorilo príjemnú atmosféru, ktorá z videoklipu vyžaruje.



"Letný a tanečný nádych pesničky sme chceli dostať aj do videa, a preto sme hneď od začiatku vedeli, že tam musí byť tanec. Oslovili sme Miňa Kereša, ktorý okamžite súhlasil, že do toho ide s nami. S tanečníkmi z KRS Movement sme dali zopár tréningov s choreografkou Luckou Vašíkovou,” povedala o novom videoklipe speváčka.