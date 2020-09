Nela Pocisková predstavuje nový singel a klip Bez teba

Bratislava 7. septembra (TASR) - Speváčka Nela Pocisková sa po materskej dovolenke vracia na hudobnú scénu v plnej sile a predstavuje nový singel aj videoklip piesne Bez teba. Pripravila ju s novým autorsko – produkčným tímom, s ktorým pracuje na nových skladbách a spoločne budujú nový repertoár. V pláne je postupne vytvoriť piesne na nový album a novinky v dohľadnom čase prezentovať aj na živo. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.



„Vzniklo to celé veľmi nenútene. Ja som vždy chcela robiť vlastnú tvorbu, teda skladby, ktoré niekto napíše priamo pre mňa, jednoducho po sebe niečo zanechať. Úplne náhodou som raz stretla Sama Hošeka, ktorý ma spojil s producentom Andrejom Hruškom. Andrej už ako keby na to čakal a naša nová spolupráca sa zrazu rýchlo rozbehla. Som im veľmi vďačná, že ma takto pozitívne nakopli,” povedala o začiatkoch svojho návratu Pocisková.



Prvou skladbou, ktorá vznikla v tomto spojení, je pieseň Bez teba. Silnú, emotívnu a pre slovenský pop nie veľmi zvyčajnú skladbu napísala a otextovala Zuzana Mikulcová. „Keď som ju prvýkrát počula, hneď som vedela, ako chcem, aby to vyzeralo. Jednoduché aranžmán, len s klavírom a sláčikmi. A rozhodla som sa, že to nahráme celé naraz a naživo, bez akýchkoľvek úprav. Tak vznikla naša prvá spoločná pesnička a myslím si, že práve živá nahrávka dokonale podporila jej silnú emóciu,” povedala speváčka o vzniku novinky.



Skladbu Bez teba nahrali Andrej Hruška (gitara, produkcia, mix), Roland Kánik (klavír), Michal Šelep (basa), Milan Adamec (husle, orchestrácia), Adriana Duliaková (husle), Lujza Ďurišová (violončelo), Juraj Madari (viola), Miroslav Chyška (mastering).



Atmosféru nahrávky umocňuje aj v štúdiu naživo nasnímaný videoklip, ktorý pod vedením art directora Samuela Hošeka nakrútili Dominik Jasovský a Roman Stráňai.



Nový autorsko–produkčný tím už s Nelou intenzívne pracuje na nových nahrávkach, ktoré sa budú objavovať postupne. „Som veľmi rada, že môžem pracovať na nových nahrávkach. Ide nám to veľmi dobre a už teraz sa teším na to, ako ich spoločne s mojou novou kapelou, hneď keď to bude možné, budeme hrávať naživo,“ dodala na záver Pocisková.