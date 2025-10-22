< sekcia Kultúra
Nela Pocisková predstavuje skladbu Všetko mám
Venovala ju svojim deťom.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Obľúbená herečka a speváčka Nela Pocisková prichádza s novou piesňou Všetko mám, ktorá je pre ňu výnimočná nielen hudobne, ale najmä osobne. Intímna skladba vznikla na jar tohto roku po vydaní spoločného EP s Majselfom, ktoré produkoval Maxx Miklós. Už pri vzniku prvých tónov bolo jasné, že pôjde o jednu z najúprimnejších výpovedí jej tvorby. TASR informovala PR manažérka Janka Marczellová.
„Keď sme s Maxom počuli prvé akordy, hneď som vedela, že táto téma musí raz vzniknúť. Je to niečo, čo v sebe nosím dlho - jedna z nosných tém môjho života,“ hovorí autorka.
Hudobné autorstvo si Nela delí s Maxxom, text vznikol v spolupráci so Sash Alexandrou Okálovou, s ktorou ju spája blízke priateľstvo. „Saška vždy dokáže pretransformovať moje myšlienky na papier alebo jemne ‚učesať’ moje vety. Obe sme mamy, takže sme sa pri texte vzájomne dopĺňali,“ vysvetľuje speváčka.
Novinka má pre Nelu silný osobný význam. Je venovaná jej deťom a opisuje zmenu, ktorú do života prináša materstvo. „Moje deti sú moje všetko. Je to téma, ktorá je mi najbližšia, a som šťastná, že som sa odvážila ju vyjadriť v hudbe a pustiť ju von. Je to moja najintímnejšia spoveď, akú som doteraz napísala. Pre mňa má veľmi silnú výpovednú hodnotu a viem, že som vytvorila niečo, čo tu ostane navždy. Je to odkaz, ktorý si možno pozrú, keď budú veľkí. Moje deti mi zaplnili celý svet, sú pre mňa stredobodom vesmíru. Veľa ma učia, zrkadlia mňa samu a práve vďaka nim sa snažím byť najlepšou verziou seba samej. Je to neopísateľný pocit, keď vám vrátia lásku späť,” dodáva speváčka.
Námet na videoklip k piesni vznikol v predstavách samotnej Nely a zahrala si v ňom celá rodina vrátane detí, ktorých tváre doposiaľ speváčka nezverejňovala. „Bol to dlhší proces - rozmýšľala som, či je už ten správny čas, aby boli odhalení, pretože sa ich snažíme chrániť a nikde neukazovať. Chcela som ich však zobraziť aspoň symbolicky - autenticky, jemne, cez prepojenie videí od čias, keď boli bábätká, až po súčasnosť,“ doplnila Nela.
„Keď sme s Maxom počuli prvé akordy, hneď som vedela, že táto téma musí raz vzniknúť. Je to niečo, čo v sebe nosím dlho - jedna z nosných tém môjho života,“ hovorí autorka.
Hudobné autorstvo si Nela delí s Maxxom, text vznikol v spolupráci so Sash Alexandrou Okálovou, s ktorou ju spája blízke priateľstvo. „Saška vždy dokáže pretransformovať moje myšlienky na papier alebo jemne ‚učesať’ moje vety. Obe sme mamy, takže sme sa pri texte vzájomne dopĺňali,“ vysvetľuje speváčka.
Novinka má pre Nelu silný osobný význam. Je venovaná jej deťom a opisuje zmenu, ktorú do života prináša materstvo. „Moje deti sú moje všetko. Je to téma, ktorá je mi najbližšia, a som šťastná, že som sa odvážila ju vyjadriť v hudbe a pustiť ju von. Je to moja najintímnejšia spoveď, akú som doteraz napísala. Pre mňa má veľmi silnú výpovednú hodnotu a viem, že som vytvorila niečo, čo tu ostane navždy. Je to odkaz, ktorý si možno pozrú, keď budú veľkí. Moje deti mi zaplnili celý svet, sú pre mňa stredobodom vesmíru. Veľa ma učia, zrkadlia mňa samu a práve vďaka nim sa snažím byť najlepšou verziou seba samej. Je to neopísateľný pocit, keď vám vrátia lásku späť,” dodáva speváčka.
Námet na videoklip k piesni vznikol v predstavách samotnej Nely a zahrala si v ňom celá rodina vrátane detí, ktorých tváre doposiaľ speváčka nezverejňovala. „Bol to dlhší proces - rozmýšľala som, či je už ten správny čas, aby boli odhalení, pretože sa ich snažíme chrániť a nikde neukazovať. Chcela som ich však zobraziť aspoň symbolicky - autenticky, jemne, cez prepojenie videí od čias, keď boli bábätká, až po súčasnosť,“ doplnila Nela.