Nela Pocisková uvádza novú skladbu Jeden šansón o dvoch umývadlách

Bratislava 31. januára (TASR) - Herečka a speváčka Nela Pocisková predstavuje novú pieseň Jeden šansón o dvoch umývadlách. Pocisková už od začiatku roka ďalej intenzívne pracuje na skladbách nového albumu a táto novinka je už štvrtou po piesňach Bez teba, Prvá, posledná a Nie som tá. Jej autorom je skladateľ a textár Marian Zima, ktorého autorský projekt Story zožína pozitívne reakcie od slovenskej aj českej kritiky. Intímna skladba, ktorá rozpráva o pominuteľnosti vecí a slávy a trvácnosti emócií a zážitkov, bola pre speváčku veľkou výzvou. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.



"Marian Zima, ktorý spolupracuje s Petrom Lipom či Pavlom Hammelom, mi poslal po našom stretnutí viac skladieb. Mňa hneď oslovila jedna z nich, hlavne jej text a jeho vtipný nadhľad. Na škole som robila šansóny, vyskúšala som si ich aj s Jožkom Bednárikom a vždy ma lákali. Pre mňa je to niečo ako divadelné predstavenie a preto som veľmi rada do toho išla," povedala o vzniku novej sklady speváčka.







Šansónový nádych novej skladby výrazne podporuje klavírna hra českého hudobníka Petra Maláska. Dlhoročný spolupracovník Hany Hegerovej a Lucie Bílej ponuku na spoluprácu prijal hneď a podľa jeho slov aj veľmi rád. Z dôvodu kvalitného koncertného klavíra sa skladba nahrávala v Brne a nahrali ju spolu bez veľkých príprav takmer okamžite.



"S nápadom osloviť Maláska prišiel Zima. Oslovili sme ho a on zareagoval veľmi pozitívne. S producentom Andrejom Hruškom už kedysi spolupracovali a preto hneď súhlasil. Opäť sa mi potvrdilo, že veľkí profesionáli majú vždy úžasný prístup. Nič sme dopredu neskúšali a on okamžite vedel, čo od neho potrebujeme a nahral to 'na prvú' dokonale. Ešte potom vtipkoval, že 'vyzerá to, ako by sme to pol roka skúšali'. Nemal žiadny problém, bol veľmi milý a trpezlivo s nami zvládol aj nakrúcanie klipu," povedala o spolupráci s českou legendou speváčka.



Videoklip k skladbe Jeden šansón o dvoch umývadlách režíroval opäť Richard Raiman. S ideou príbehu, v ktorom sa stará herečka pozerá na svoje mladšie ja, prišiel hneď po vypočutí skladby. Najviac času pri jeho realizácii zabrala premena súčasnej Nely Pociskovej na Nelu Pociskovú v ďalekej budúcnosti.