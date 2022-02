Cenu za najlepší film na Berlinale získala španielska dráma Alcarrás

Kórejský režisér Hong Sang-su počas ďakovnej reči po prevzatí Veľkej ceny poroty za film Soseolgaui Yeonghwa, ktorý festival uviedol pod anglickým názvom The Novelist´s Film (Spisovateľov film) na 72. ročníku medzinárodného filmového festivalu Berlinale v nemeckej metropole Berlín v stredu 16. februára 2022. Foto: TASR/AP

Berlín 16. februára (TASR) - Poloautobiografická dráma Alcarrás od španielskej režisérky Carly Simónovej získala v stredu Zlatého medveďa za najlepší film na prestížnom filmovom festivale Berlinale v nemeckej metropole. TASR o tom informovala na základe správ prevzatých od agentúr DPA a AFP.Ide o príbeh rodiny pestovateľov broskýň, ktorá bojuje o svoju budúcnosť. Simónová (36) venovala ocenenie svojej rodine s tým, žeBerlinale je v súčasnosti tretím európskym filmovým festivalom po sebe, na ktorom hlavné ocenenie získala žena-režisérka. Stalo sa tak v Cannes i v Benátkach minulý rok, pripomína AFP.Veľkú cenu poroty na 72. ročníku Berlinale získal hongkonský režisér Hong Sang-su so snímkou, ktorá bola na festivale uvedená pod anglickým názvom "The Novelist's Film" (Románopiscov film).Ocenenie za najlepšiu réžiu získala Francúzka Claire Denisová za film "Avec amour et acharnement" (S láskou a odhodlaním).Cenu za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe získala nemecko-turecká autorka a herečka Meltem Kaptanová za snímku "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush". Ide o skutočný príbeh turecko-nemeckej matky bojujúcej o prepustenie svojho syna z amerického zadržiavacieho tábora. Film získal ocenenie aj za najlepší scenár, píše DPA.Ocenenie poroty dostal aj film "Robe of Gems" (Rúcho z drahokamov) od mexicko-bolívijskej režisérky Natalie López Gappardovej o zločine a korupcii v modernom Mexiku.Indonézska herečka čínskeho a vietnamského pôvodu Laura Basukiová získala na Berlinale ocenenie za najlepší vedľajší herecký výkon v snímke "Nana" (Before, Now & Then).Medzi ďalších ocenených patria ruská režisérka, scenáristka a poetka Anastasia Veberová za najlepší krátky film (Trap) a snímka "Everything will be OK" (Všetko bude v poriadku) od kambodžského režiséra a scenáristu Rithyho Panha za výnimočný umelecký výkon.Špeciálne ocenenie poroty dostal švajčiarsko-nemecký film "Drii Winter" od režiséra Michaela Kocha, uzatvára DPA.