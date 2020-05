Neopozerané miesta štálov na Píle odkrýva komentovaná prehliadka

Píla 30. mája (TASR) - Pešia turistika po štáloch v obci Píla, komentované prehliadky po hradoch Pohronskej cesty či spoznávanie tradičných remesiel. To sú zážitky, ktoré môžu toto leto návštevníci Banskobystrického kraja zažiť vďaka novej ponuke Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus. Tá v spolupráci so siedmimi oblastnými organizáciami ponúka aktuálne približne 30 tipov na strávenie letnej dovolenky v regiónoch stredného Slovenska.



Manažérka kancelárie Eva Macuľová priblížila, že základným cieľom novej ponuky je motivovať ľudí dovolenkovať na Slovensku a spoznať zákutia, ktoré doteraz neprebádali. "Chceme prilákať ľudí na také menej poznané, neobjavené a skryté miesta, o ktorých doposiaľ nepočuli," uviedla s tým, že záujemcovia nájdu celú ponuku na destinačnom webe kraja zahoramizadolami.sk.



Viac či menej známe zákutia Žarnovického a Žiarskeho okresu prezentuje Oblastná organizácia cestovného ruchu (OO CR) Región Gron. Jej výkonná riaditeľka Žofia Buganová uviedla, že návštevníci regiónu stredného Pohronia sa môžu tešiť na komentované prehliadky na hradoch Revište a Šášov s doplňujúcim programom, turistiku po obci Píla v Žarnovickom okrese či hrnčiarsky workshop v obci Brehy v rovnakom okrese.



"Veríme, že oslovíme najmä domáceho turistu, keďže tento rok je ten pohyb medzi krajinami obmedzený a aj naši domáci turisti nebudú mať možno toľko možností cestovať do zahraničia. Preto im chceme ponúknuť bohatú ponuku práve u nás v regiónoch a možno im priniesť niečo menej tradičné, čo nie vždy si vedia sami zabezpečiť, alebo nájsť v tom regióne," poznamenala.



Jedným zo zážitkov je spomínaná pešia turistika po štáloch v Píle, ktorou bude sprevádzať záujemcov sprievodkyňa Zuzana Gašparová. Podľa jej názoru je táto malá obec neznáma a zaujímavá zároveň. Ten, kto cez ňu prechádza autom smerom na Partizánske, vidí len jej malú časť. "Ale čo je zaujímavé, tak to sú štále. Ide o roztratené staré usadlosti. To je to, prečo sa sem oplatí prísť. Kvôli krásnej prírode, kvôli výhľadom a kvôli tomu zážitku a tichu," skonštatovala.



Vychádzková trasa, ktorá turistom priblíži tieto zákutia, je dlhá približne desať kilometrov a má prevýšenie zhruba 300 metrov. Trasa je podľa Gašparovej okružná, začína a končí v dedine a je vhodná aj pre rodiny s malými deťmi.