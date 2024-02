Neprofesionálni autori sa predstavia v múzeu na 55.Trnavskej palete

Trnava 8. februára (TASR) - Do 25. marca sa budú v Západoslovenskom múzeu v Trnave predstavovať svojimi dielami neprofesionálni autori regiónu Trnava, Piešťany a Hlohovec, ktorí sa zapojili do 55. ročníka súťažnej výstavy Trnavská paleta. Informovala o tom Milada Kotlebová z Trnavského osvetového strediska (TOS), ktoré podujatia tradične organizuje.



Odborná porota hodnotila 180 výtvarných diel od 46 autorov. "Navrhla výstavnú kolekciu, 13 cien bez určenia poradia v rôznych kategóriách, 17 čestných uznaní a pri príležitosti 55. výročia Trnavskej palety udelilo TOS dve ocenenia. "Vyše polstoročná história podujatia, ktoré je svojím zameraním na neprofesionálnu výtvarnú tvorbu v regióne jedinečné, dodáva oceneniam váhu a prestíž. Aj tento ročník predstavuje výber najlepšieho z aktuálnej amatérskej výtvarnej scény z regiónu," uviedla Kotlebová.



Tento rok prevláda v dielach výtvarníkov krajina, portrét, zátišie i figuratívne kompozície a meditatívne obrazy. "Pre vystavujúcich je Trnavská paleta nielen súťažou, ale najmä príležitosťou na konfrontáciu s prácami iných výtvarníkov, stretnutie s verejnosťou a odbornou porotou. Výstavný súbor pokrýva takmer všetky výtvarné žánre od maľby, kresby, grafiky cez priestorovú až po experimentálnu tvorbu. V priestorovej tvorbe nájdeme okrem tradičných plastík, umelecké šperky, textil, koláž, ale i asambláž," doplnila Kotlebová. Najlepšie diela postupujú do celoslovenskej súťaže Výtvarné spektrum 2024.