Neprofesionálni výtvarníci môžu prihlásiť diela do súťaže Region Art

Nitra 23. decembra (TASR) - Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre pripravuje súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby Region Art. Ako informovalo, amatérski výtvarníci už môžu do súťaže posielať svoje prihlášky. "Posledný termín elektronického prihlásenia je 14. február 2024," uviedlo KOS.



Region Art je regionálnym kolom celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum. So svojimi prácami sa v ňom môžu prezentovať neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov. Odporúčanou témou 61. ročníka podujatia je portrét a krajina. "Súťažnými kategóriami sú maľba, kresba a grafika a priestorová tvorba," informovali organizátori.



Ako pripomenuli, na objektívne hodnotenie súťažných diel bude dozerať porota v zložení z odborníkov z radov výtvarných umelcov a pedagógov odborných škôl. "Hlavným cieľom podujatia je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecký i odborný rast umelcov pomocou poznávania, realizácie a prezentácie výtvarnej tvorby," doplnili organizátori. Súťažné diela budú súčasťou výstavy, ktorá v priestoroch KOS v Nitre potrvá od 7. do 22. marca.