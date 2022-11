Skupina Nerez & Lucia pripravuje pre slovenských fanúšikov 3 koncerty

Bratislava 8. novembra (TASR) – Skupina Nerez & Lucia pripravuje tri koncerty na Slovensku, predstaví sa 16. novembra v Bratislave, deň nato v Prešove a 18. novembra v Lučenci. Uvedie na nich piesne z albumu Cela aj predchádzajúceho albumu Zlom.



"Ideme na miniturné po Slovensku, máme aj nové pesničky, tak sa chceme opäť ukázať a predstaviť. Okrem piesní z tých dvoch albumov zahráme aj to naše rodinné striebro, čo sú pesničky Tisíc dnů, Já s tebou žít nebudu, Javor, Kytička, Za poledne či Do posledního dechu," uviedol pre TASR jeden z trojice protagonistov Zdeněk Vřešťál. "Živé koncerty sú pre nás najdôležitejšie, kontakt s poslucháčom na koncerte sa nedá nahradiť. A stretnutie s fanúšikmi po koncerte či podpisovanie albumov rovnako. Ešte aj teraz máme skoro stovku koncertov ročne. Pred rokmi ich bolo aj 300 do roka. Na december pripravujeme vianočné adventné koncerty, v diári už máme zapísané koncerty na letných festivaloch v budúcom roku," dodal.



"Album Cela bol etapová práca, oblúkom sme sa vrátili k podobnej práci ako na prvom albume skupiny Nerez so Zuzanou Navarovou v roku 1986. Tým, že sme sa dali dohromady s Luciou Šoralovou, vznikol taký autorsko-aranžérsky trojuholník. Pandémia nás naučila nový druh práce, boli sme zavretí doma, nekoncertovali sme. Tieto zápory boli zase úrodnou pôdou na vznik dobrých piesní," doplnil Vřešťál.



Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál, zakladajúci členovia legendárnej formácie Nerez, sa v roku 2019 spojili so speváčkou Luciou Šoralovou a vo februári vydali album Zlom, na ktorom ponúkli tucet autorských piesní od Zdeňka Vřešťála a Lucie Šoralovej a so zaujímavými hosťujúcimi autormi (Ondřej Soukup alebo Silvia Kaščáková). V máji 2021 vydali druhý album s názvom Cela, ktorý obsahuje 13 piesní. Okrem trojice protagonistov v skupine Nerez & Lucia účinkujú aj Martin Gerla (kontrabas), Robert Fischmann (flauta, píšťala, klavír, perkusie, spev) a David Lomič (akordeón, saxofón).