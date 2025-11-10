< sekcia Kultúra
Nespresso nakupuje kávu s certifikáciou Regenerative
Značka Nespresso predstavuje prvú kávu, ktorá má certifikáciu Regenerative od Rainforest Alliance.
Autor OTS
Bratislava / New York 10. novembra (OTS) - Obnova zdravia pôdy, biodiverzity a funkcie ekosystémov je naliehavou prioritou pre pestovateľov, firmy a štáty po celom svete. Nový štandard organizácie Rainforest Alliance má za cieľ urýchliť dosiahnutie týchto cieľov.
8. september organizácia Rainforest Alliance predstavila svoj nový štandard regeneratívneho poľnohospodárstva a certifikáciu, ktorú bude udeľovať pestovateľom, ktorí splnia komplexný súbor podmienok. Nespresso sa stáva prvou značkou, ktorá nakupuje kávu s certifikáciou Regenerative, a to mimo iného z farmy Yamiletha Chacóna v Kostarike. Certifikáciu získali aj ďalší pestovatelia v Kostarike a v Mexiku, ktorí čoskoro budú mať možnosť používať novú certifikačnú značku. Táto značka sa začne objavovať na kávach Nespresso od roku 2026.
Hrozba, ktorú pre pestovanie kávy predstavuje zmena klímy, je zjavná – rastúce globálne teploty spôsobujú nestabilitu počasia a umožňujú šírenie škodcov a chorôb. Na 33 % pôdy na Zemi už došlo k degradácii a do roku 2050 bude pravdepodobne degradovaných cez 90 %. S touto situáciou však môže pomôcť poľnohospodárstvo, ktoré umožňuje obnoviť základné prírodné funkcie a zároveň zlepšovať živobytie pestovateľov. To je podstata regeneratívneho poľnohospodárstva. Regeneratívne postupy, ako je napríklad vysádzanie stromov poskytujúcich tieň, môžu dokonca zlepšiť kvalitu kávy Arabica, ktorá je zvlášť citlivá na výkyvy teplôt a narušenie pravidelnosti zrážok.
Kostarický pestovateľ kávy Yamileth Chacón uviedol: „Rozdiel, ktorý prináša regeneratívne poľnohospodárstvo, je jasne viditeľný. Na stromoch vidíte viac listov a v okolí je viac zelene a viac zvierat.“
Už takmer 40 rokov organizácia Rainforest Alliance spolupracuje s pestovateľmi, firmami a miestnymi komunitami po celom svete, aby presadzovala udržateľné poľnohospodárstvo. Značka Rainforest Alliance je známa po celom svete – v Spojených štátoch si ju vybavuje každý tretí spotrebiteľ, a vo Veľkej Británii je to viac ako 80 %. Viac ako polovica ľudí uvádza, že budú viac dôverovať produktu, ktorý nesie pečať zelenej žaby Rainforest Alliance. (IPSOS, 2025).
V posledných rokoch organizácia v spolupráci s pestovateľmi, partnermi a odborníkmi vyvinula svoj nový štandard regeneratívneho poľnohospodárstva. Tento štandard, ktorý sa v tejto počiatočnej fáze vzťahuje len na kávu, zodpovedá medzinárodným a lokálnym požiadavkám na ekologickú certifikáciu. Nová certifikačná pečať má pomôcť spoločnostiam aj pestovateľom merať výsledky regeneratívneho poľnohospodárstva, zvyšovať odolnosť voči zmenám klímy a odlíšiť sa od konkurencie v rýchlo sa meniacom regulačnom a spotrebiteľskom prostredí.
Generálny riaditeľ Rainforest Alliance Santiago Gowland uviedol: „Naša nová norma regeneratívneho poľnohospodárstva, ktorá vychádza zo štyroch desiatok rokov skúseností s udržateľným poľnohospodárstvom, v sebe spája vedeckú presnosť s osvedčenou regeneratívnou praxou prispôsobenou konkrétnym plodinám a regiónom. Naším cieľom je urýchliť prechod na nový model poľnohospodárstva, ktorý pomáha chrániť, obnovovať a regenerovať ekosystémy, na ktorých všetci závisíme. Nové označenie pomôže spotrebiteľom podporiť túto zmenu tým, že budú môcť ľahko identifikovať certifikované produkty farmy, ktoré používajú regeneračné techniky. Pestovateľom certifikácia ponúka uznávané externé potvrdenie ich úsilia, lepší prístup na trh a vyššiu hodnotu kávy, pričom zároveň budujú udržateľnejšiu budúcnosť pre človeka a prírodu.”
Organizácia Rainforest Alliance si ako ambiciózny cieľ stanovila do roku 2030 podporiť 100 miliónov pestovateľov a ďalších pracovníkov v poľnohospodárstve v prechode na udržateľnejšie formy obživy a regeneratívne postupy.
Nespresso je prvou značkou kávy, ktorá nakupuje kávu s certifikáciou Rainforest Alliance Certified Regenerative.
Značka Nespresso má so zavádzaním regeneračných postupov vo veľkom meradle rozsiahle skúsenosti. Už viac ako dvadsať rokov značka Nespresso buduje vzťahy s pestovateľmi kávy po celom svete, aby chránila prírodu a život v regiónoch, kde sa káva pestuje, a posilňovala odolnosť miestnych komunít.
Prvé kávy Nespresso s novým označením Regenerative sa začnú predávať v roku 2026. Jérôme Perez, riaditeľ pre udržateľnosť v spoločnosti Nespresso, uvádza: „Sme hrdí na to, že sme sa stali prvou značkou, ktorá nakupuje kávu s certifikátom Rainforest Alliance Certified Regenerative. Je to symbol nášho záväzku prispievať k vyváženosti, odolnosti a pritom produktivite prírody v regiónoch, kam siaha náš dodávateľský reťazec, čo je nevyhnutné na ochranu budúcnosti kvalitnej kávy na celom svete a komunít, ktoré na nej závisia. Dúfam, že táto certifikácia bude pre ostatné značky motiváciou na to, aby tiež podporili pestovateľov kávy v ich prechode na regeneratívne poľnohospodárstvo a zároveň zvýši medzi spotrebiteľmi povedomie o tom, aké výhody prináša nákup produktov z fariem, ktoré zaviedli postupy regeneratívneho poľnohospodárstva.“
Tento krok je významným míľnikom v partnerstve značky Nespresso s organizáciou Rainforest Alliance, ktoré začalo už pred viac ako 20 rokmi spoluprácou na vytvorení programu Nespresso AAA Udržateľnosti kvality™. V roku 2022 značka Nespresso pomohla organizácii Rainforest Alliance pri vývoji metodológie Rainforest Alliance Regenerative Coffee Scorecard, ktorá drobným pestovateľom kávy pomáha s prechodom na regeneratívne poľnohospodárstvo a ktorá položila základy tomuto novému štandardu.
O spoločnosti Nestlé Nespresso SA
Nestlé Nespresso SA je priekopníkom a všeobecne uznávaným popredným hráčom v oblasti porcovanej kávy najvyššej kvality. Spoločnosť spolupracuje s viac ako 168,550 farmármi v 18 krajinách prostredníctvom programu AAA Udržateľnosti kvality™, ktorého cieľom je zavádzať na plantážach a v ich okolí udržateľné postupy. Tento program, ktorý bol spustený v spolupráci s mimovládnou organizáciou Rainforest Alliance v roku 2003, pomáha zlepšiť výnosnosť aj kvalitu úrody, zabezpečuje udržateľnú dodávku kvalitnej kávy a zlepšuje životy pestovateľov aj ich komunít.
V roku 2022 značka Nespresso získala certifikáciu B Corp™ a pripojila sa tak k medzinárodnému hnutiu viac ako
9 700 spoločností s ambicióznymi cieľmi, ktoré spĺňajú vysoké štandardy sociálnej a ekologickej zodpovednosti
a transparentnosti.
Spoločnosť Nespresso so sídlom vo švajčiarskom Vevey je prítomná v 96 krajinách a má viac ako 14 000 zamestnancov. V roku 2024 prevádzkovala celosvetovú maloobchodnú sieť 818 butikov. Viac informácií nájdete na firemných stránkach Nespresso: www.nestle-nespresso.com.
O Rainforest Alliance
Rainforest Alliance je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá má za cieľ obnoviť rovnováhu medzi ľuďmi a prírodou, aby sme mohli spolu žiť v harmónii. Je aktívna v 62 krajinách a prepája komunity pestovateľov aj obyvateľov lesov, spoločnosti, vlády, zástupcov občianskej spoločnosti a milióny spotrebiteľov, aby priniesla pozitívnu zmenu v niektorých z najvýznamnejších regiónov a globálnych dodávateľských reťazcoch sveta. Rainforest Alliance sa venuje komunitným projektom aj práci v teréne rovnako ako poradenskej činnosti, ktorých cieľom je zlepšiť situáciu na trhu dôsledným zameraním na pestovateľov a obyvateľov lesov. V roku 2024 organizácia Rainforest Alliance spolupracovala s takmer 8 miliónmi pestovateľov a ďalšími zamestnancami v poľnohospodárstve a viac ako 7 850 firmami. Milióny spotrebiteľov na celom svete poznajú značku Rainforest Alliance z viac ako 40 000 svojich obľúbených produktov. Aby aliancia urýchlila svoju činnosť a zvýšila jej dopad, chce do roku 2030 spolupracovať s viac ako 100 miliónmi pestovateľov.
