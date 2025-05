Nestville Open Fest 2025: Ohnivý víkend, na ktorý nezabudnete!

Hniezdne 22. mája (OTS) - V dňoch 20. – 21. júna 2025 sa brány areálu opäť otvoria pre tisíce návštevníkov, ktorí túžia po hudbe, zážitkoch, radosti a emóciách. Prichádza Nestville Open Fest 2025! Festival, ktorý spája generácie, rodiny a priateľov v srdci čarovného Nestville Parku.Nechajte sa pohltiť nezabudnuteľnou atmosférou najväčšieho festivalu na Spiši. Vzduchom sa bude niesť vôňa leta a dobrého jedla, smiech, rytmus hudby a očakávanie veľkolepých koncertov!A po západe slnka? Príde moment, ktorý vám vyrazí dych! Celý festival ovládne majestátna ohnivá show a plamene, ktoré rozžiaria celé nebo! A aby ohňa nebolo málo, vychutnajte si dych berúcu ohnivú a akrobatickú show v podaní legendárnej maďarskej jazdeckej skupiny Győri Ördöglovasok! Plamene, temperamentné kone a adrenalín bude v dokonalej symbióze. Nechajte sa očariť zážitkom, na ktorý nezabudnete!Hudobný program prinesie to najlepšie zo slovenskej scény. Tešiť sa môžete na interpretov ako Tina, Sima, Kali, Yael, Alan Murín, Sám Sebou, Kollárovci, Sčamba, Šorty, DJ Stev: ON a mnoho ďalších. Nestville Open Fest je podujatie, kde sa zabavia všetky generácie. Deti očaria zábavné zóny, aktivity a zvieratká v kontaktnej zoo. Rodičia si oddýchnu pri lahodných jedlách, či ochutnávkach našich produktov.Všetci návštevníci nášho festivalu budú mať jedinečnú šancu nahliadnuť až do zákulisia nie len liehovaru Nestville Distillery. Naopak, svoje brány otvorí aj pivovar Nestville Taberna a čokoládovňa Nestville Chocolate vám odhalí tajomstvá svojej výroby. Rovnako aj mäso a mlieko výroba Agro Hniezdne privíta zvedavých návštevníkov. Súčasťou každej prehliadky bude aj ochutnávka produktov a zaujímavý darček na pamiatku v cene vstupného na festival.Všetkých milovníkov adrenalínu, rýchlosti a dupotu konských kopýt očarí Nestville Rodeo Show, ktorá vás prenesie na divoký západ a zaručí dávku poriadnej akcie!Leto v Nestville Parku odštartuje opäť vo veľkom štýle. Či ste milovníci hudby, dobrodružstva, alebo hľadáte miesto, kde sa cítite ako doma, Nestville Open Fest 2025 je odpoveďou. Viac informácií, program a predpredaj lístkov nájdete na www.nestvilleopenfest.sk Cena jednodňového lístka pre deti do 15 rokov, seniorov a ZŤP zakúpite v predpredaji za cenu 12 eur a pre dospelých za cenu 22 eur. Tešíme sa na vás !