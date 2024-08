Nezabudnuteľný filmový elegán Oldřich Nový sa narodil pred 125 rokmi

Praha/Bratislava 7. augusta (TASR) - Stal sa symbolom džentlmenstva a vycibreného vkusu. Oldřich Nový patrí medzi najvýznamnejších českých divadelných a filmových hercov - vytvoril vyše 50 filmových a seriálových postáv, nehovoriac o množstve úloh na divadelných doskách. Preslávila ho však najmä filmová postava Kristiána v rovnomennej komédii.



Jeho krédom boli slová: "Smiech je korením života a kým sa človek dokáže smiať, je živý. Keď sa začnú všetci ľudia na seba usmievať a prestanú si kopať jamy, potom bude na svete krásne."



Od narodenia Oldřicha Nového, slávneho českého herca, režiséra, scenáristu, dramaturga, speváka, divadelného riaditeľa a pedagóga, uplynie v stredu 7. augusta 125 rokov.



Narodil sa 7. augusta 1899 na Žižkove, ktorý v tom čase ešte nebol súčasťou Prahy. Jeho otec Antonín Nový zavádzal ako vrchný pražský hasič do kín protipožiarne hliadky a často do nich vodil aj svojho syna Oldřicha. Mama Cecília ho zasa viedla k herectvu tým, že mu čítala rozprávky a jeho strýko Miloš Nový bol hercom v Národnom divadle.



Už od roku 1913 vystupoval v ochotníckych súboroch a navštevoval dramatickú školu Karla Želenského. Po ročnej skúsenosti v ostravskom divadle zakotvil v roku 1919 v brnianskom Národnom (Zemskom) divadle, kde ostal 16 rokov. Najskôr pôsobil ako herec, od roku 1923 ako režisér a od sezóny 1925/1926 bol šéfom operety. Tento, dovtedy ľudový žáner sa mu podarilo pozdvihnúť na vyššiu umeleckú úroveň.



Do Prahy sa vrátil v roku 1935, kedy sa stal najskôr členom a o rok na to riaditeľom Nového divadla, ktoré po ťažkých začiatkoch premenil na jednu z popredných pražských scén. Na čele súboru stál do roku 1948.



Prvú skúsenosť s filmom získal Oldřich Nový v roku 1922 v nemej komédii Přemysla Pražského Neznámá kráska. V roku 1934 vytvoril hlavnú postavu Monokla Fredyho v komédii Vladimíra Majera s názvom Rozpustilá noc. O dva roky neskôr mu väčší herecký priestor ponúkli Otakar Vávra a Hugo Haas v snímke Velbloud uchem jehly. Sobášneho podvodníka si zahral v komédii Vladimíra Slavínského Uličnice, ktorá sa dostala na plátna kín taktiež v roku 1936.



V ďalšej veselohre Falešná kočička (1937) už Slavínský ponúkol Oldřichovi Novému hlavnú rolu. V oboch filmoch hral po boku Oldřicha Nového slovenský herec a spevák František Krištof-Veselý. Pre oboch bol typický šarm a nenútená elegancia.



Zlomovou úlohou v tom čase už 40-ročného Oldřicha Nového sa stala úloha Kristiána v rovnomennej komédii. Pod režijnou taktovkou Martina Friča sa v roku 1939 stala z neho vďaka tejto postave hviezda českého filmu.



V tom istom roku nakrútil ešte filmy Dědečkem proti své vůli, Eva tropí hlouposti a Dívka v modrém. S dovtedajším kráľom komédie Vlastom Burianom sa spolu objavili vo filme Když Burian prášil (1940) a pod Fričovým vedením vznikla v roku 1941 aj dodnes obľúbená komédia Roztomilý člověk.



Na konci 2. svetovej vojny do života Oldřicha Nového nemilosrdne zasiahli udalosti spojené s okupáciou. Jeho manželku Alicu Wienerovú vzhľadom na jej židovský pôvod deportovali do Terezína. V tábore v nemeckom Osterode skončil aj samotný Nový, keď sa so ženou odmietol dať rozviesť.



Po skončení vojny sa vrátil k hereckej práci v Novom divadle, ktoré však v roku 1948 opustil kvôli nezhodám s dosadenými štátnymi poradcami. Prijal ponuku karlínskeho Estrádneho divadla, ktoré po roku 1948 dostalo názov Divadlo umění lidu (od roku 1961 Hudobné divadlo v Karlíně). Spolu s Janom Werichom v ňom pôsobil ako umelecký šéf. V divadle sa Odřich Nový, či už ako režisér alebo herec podpísal do roku 1964 pod desiatky hier.



Aj keď v povojnovom období nebolo miesto pre typ postavy, aký Oldřich Nový stvárňoval, prišli aj filmové ponuky. Režisér Martin Frič mu ponúkol v roku 1949 úlohu v komédii Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář.



Režisér Vladimír Čech obsadil Nového do úloh starnúcich cynických mužov v detektívkach Kde alibi nestačí (1961) a Alibi na vodě (1965). Zahral si tiež v paródii Fantom Morrisvillu (1966), ako aj v nezabudnuteľnej komédii Světáci (1969), kde mu Zdeněk Podskalský zveril rolu učiteľa etikety. Poslednú filmovú úlohu pred kamerami dostal v roku 1971 v úspešnom televíznom seriáli Taková normální rodinka.



Nezabudnuteľný elegán, ale aj komik a brilantný herec Oldřich Nový zomrel 15. marca 1983 vo veku 83 rokov.











Zdroj: https://www.csfd.cz/tvurce/3246-oldrich-novy/biografie; https://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/20872-oldrich-novy.html