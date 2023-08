Ocenenie Zlatý špendlík: Ktoré hrady a zámky ho získali?

Ocenenie Zlatý špendlík v Banskobystrickom kraji získal Fiľakovský hrad

Na archívnej snímke v pozadí Bebekova bašta hradu Fiľakovo v okrese Lučenec a v popredí jeho malá delová bašta. Foto: TASR Branislav Caban

Nitra 15. augusta (TASR) - Nitriansky hrad získal ocenenie Zlatý špendlík. Stal sa jedným z ôsmich hradov a zámkov na Slovensku, ktoré toto ocenenie získali. Na základe používateľských recenzií ho udeľuje spoločnosť Google, ktorá o tom TASR informovala.Veronika Pleštinská, riaditeľka neziskovej organizácie Castellum, pod ktorého správu Nitriansky hrad patrí, ocenenie vníma ako významnú spätnú väzbu, ktorú návštevníci odovzdali formou recenzií.povedala Pleštinská. Zlatý špendlík sa na Slovensku udeľuje prvýkrát, a to v kategórii hradov a zámkov. Ocenené kultúrne pamiatky boli vybrané na základe viacerých kritérií.Nitriansky hrad je v súčasnosti sídlom Nitrianskeho biskupstva. Jeho história siaha do 9. storočia. Posledné archeologické výskumy dokazujú existenciu palácovej stavby na tomto mieste už v 11. storočí. Tisícky návštevníkov láka najmä Katedrála sv. Emeráma, Diecézne múzeum, ale aj výhľad z katedrálnej veže.Súčasťou hradného komplexu je tiež Biskupský palác. Posledné desaťročie sa nieslo v znamení revitalizácie a kultivácie hradného areálu či tvorby nových expozičných priestorov.Fiľakovský hrad získal ocenenie Zlatý špendlík. Ocenenie si prevzala Valéria Budaiová, zastupujúca riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove (HMF), pod ktorého správu Fiľakovský hrad patrí. Podľa jej slov je cena pre Fiľakovský hrad prekvapením, a to najmä pre silnú konkurenciu hradov a zámkov v Banskobystrickom kraji.uviedla Budaiová. Zlatý špendlík sa na Slovensku udeľuje prvýkrát, a to v kategórii hradov a zámkov. Ocenené kultúrne pamiatky boli vybrané na základe viacerých kritérií.Prvá písomná zmienka o Fiľakovskom hrade, ktorý je dominantou mesta, pochádza z roku 1242. V 16. storočí bol hrad pre turecké ohrozenie prebudovaný na mohutnú renesančnú pevnosť. Hrad vyhorel koncom 17. storočia, od roku 2008 je v správe HMF, ktoré systematicky pracuje na obnove pamiatky a zriaďovaní stálych expozícií v jeho areáli.