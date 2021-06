Z bývalého nitrianskeho Kina Lipa sa má stať kultúrne centrum

Nitra 21. júna (TASR) – Do bývalého Kina Lipa na nitrianskom sídlisku Chrenová sa má po rokoch opäť vrátiť kultúra. Mesto chce v schátranom objekte, v ktorom bol ešte donedávna exekučný sklad, vytvoriť kultúrne centrum, ktoré bude ponúkať priestory na koncerty, kultúrne, klubové, komunitné a voľnočasové aktivity.



Budova kina sa nevyužíva už dlhšiu dobu, v roku 2013 ju preto mesto vyhlásilo za dubiózny majetok. „Objekt je v otrasnom stave, je vybývaný a zanedbaný. Sú tam nezmyselne robené priečky, dokonca sa zasiahlo do vonkajšieho vzhľadu budovy. Pre žijúceho autora Jozefa Búriho, ktorý tento objekt navrhoval, to musí byť absolútne utrpenie. Teraz chceme tomuto objektu, aj po komunikácii s jeho autorom, vrátiť pôvodný význam,“ uviedol hlavný architekt Nitry Viktor Šabík.



O priestory kina aj s jeho zázemím pred časom prejavila záujem spoločnosť Produkčná Jednotka, ktorá organizovala kultúrne podujatia v priestore Nájomná jednotka 210 v jednom z nitrianskych obchodných centier. Počas pandémie o svoje priestory prišla. Teraz chce koncerty a ďalšie akcie organizovať v Kine Lipa. Mestskí poslanci už schválil zámer prenajať priestory práve tomuto záujemcovi.



„V priebehu jedného až dvoch týždňov bude vyhlásené obstarávanie na projektovú dokumentáciu a tá nám ukáže časovú i finančnú náročnosť celej revitalizácie,“ vysvetlil viceprimátor Miloslav Špoták. Podľa jeho slov sa na rekonštrukcii objektu bude podieľať nový nájomník i mesto.



Revitalizácia si však vyžiada likvidáciu viacerých obchodov, ktoré v objekte sídlia. „Zistili sme, že bezpečnostné a protipožiarne priechody, ktoré tam boli, sú zmenené, uzavreté a sídlia v nich prevádzky, ktoré budú musieť priestory Kina Lipa opustiť. Vypratali sme exekučný sklad a pracujeme na tom, aby sme tomuto priestoru vrátili jeho pôvodný účel a to je kultúrne, komunitné a spoločenské centrum,“ uviedol primátor Marek Hattas. Z objektu by tak mali odísť drogéria, niektoré menšie obchody i pohostinstvo.



Viceprimátor Daniel Balko pripomenul, že výpovede z nájmu sa budú týkať iba niektorých prevádzok, ktoré sú priamo v objekte kina. Ostatné obchody vo vedľajších blokoch zostanú zachované. „Vieme, že na sídlisku sú potrebné aj služby, obchody, mäsiarstva. To všetko zostane zachované, zároveň však chceme, aby Kino Lipa slúžilo na kultúrne podujatia, ktoré tam už roky neboli,“ zdôraznil Balko.



Revitalizáciu kina podporili aj obyvatelia sídliska, ktorí v petícii žiadajú, aby slúžilo ako voľnočasové, klubové, spoločenské a kultúrne centrum pre 16-tisícové sídlisko Chrenová. Zámer mesta privítal aj architekt Jozef Búri, ktorý celý objekt v 80. rokoch minulého storočia navrhol.



„Ja som písal aj sťažnosť, keď som videl, že sa v objekte Lipy niečo deje, intervenoval som u stavebníkov, pretože mi nebolo ľahostajné, čo sa tam robí. Nepochodil som. Teraz som rád, že by sa malo Kino Lipa opäť stať centrom kultúrneho života,“ dodal.