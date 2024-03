Nitrianska galéria predstaví tvorbu Oľgy Paštékovej

Nitra 30. marca (TASR) - Nitrianska galéria pripravuje samostatnú výstavu výtvarníčky Oľgy Paštékovej. Vo výstavnom priestore Galérie mladých bude od 19. apríla do 16. júna. Ako uviedla kurátorka Barbora Kurek Geržová, výstava bude tematizovať vzťahy človeka so zvieratami a tiež medzi prírodným i mestským prostredím.



"Autorku zaujíma, ako vyspelá civilizácia a kultúra vplývajú na pôvodnú, divokú prírodu, ako ju ovplyvňujú a pretvárajú, ako spolu existujú. Pracuje s médiom maľby, ktorou expanduje aj do objektu a inštalácie, často používa techniku maľby vypaľovaním," doplnila kurátorka.



Paštéková študovala maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéroch Ivana Csudaia, Daniela Fischera a Vladimíra Popoviča. "V roku 2008 študovala na Akademie der bildenden Künste vo Viedni v ateliéri Daniela Richtera. Bola finalistkou ceny Maľba roka a vo výbere ceny Strabag Artaward International. Žije a tvorí v Bratislave," pripomenula galéria.