Nitrianska galéria predstaví tvorbu Slavomíry Ondrušovej

Nitra 14. novembra (TASR) - Slávnostná vernisáž otvorí 23. novembra v Nitrianskej galérii výstavu s názvom focusfocusfocus. Predstaví tvorbu výtvarníčky Slavomíry Ondrušovej.



Ako uviedli organizátori, výstava vychádza z autorkinho záujmu o kresbu a z premýšľania o nej. "Kresba sa tak stala nielen prostriedkom jej uvažovania, ale aj prežívania a vyjadrovania. Jej kresby sú dojímavé, niekedy vtipné, no hlavne pravdivé. Kresba je pre ňu rozhovorom samej so sebou," povedala kurátorka výstavy Barbora Kurek Geržová.



Výstava focusfocusfocus bude sprístupnená v priestore Galéria mladých a neskôr aj v bode.K7. "Návštevníci si budú môcť diela Slavomíry Ondrušovej pozrieť do 28. januára," informovala Nitrianska galéria.