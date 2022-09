Nitrianska galéria predstaví tvorbu trojice mladých umelcov

Nitra 5. septembra (TASR) - Nová výstava v Nitrianskej galérii predstaví tvorbu trojice mladých výtvarníkov. Ako informovali organizátori, expozíciu s názvom Hladiny dotyku tvoria diela Martina Bízika, Ľubomíra Slovinského a Kláry Štefanovičovej.



Výstava bude sprístupnená v priestore Galérie mladých 8. septembra. "Je čiastočne interaktívna a ponúka návštevníkom možnosť priameho zásahu do zvukových procesov umeleckého diela. Vystavené diela ponúknu okrem iného aj pohľad na jednotlivca a jeho vyrovnávanie sa s minulosťou a tvorbou novej reality," uviedla galéria.



Podľa slov kurátorky Dominiky Chrzanovej výstava rozpráva o dôležitosti dotykov, ktoré je potrebné uvedomovať si v plnej miere. "Dotyk môže byť nielen príjemný a estetický, môže stimulovať všetky ľudské zmysly, no zároveň dokáže generovať znepokojujúce procesy. Výstava prezentuje dotyk v rozličných hladinách, v zmysle kontaktu s rôznorodým materiálom i v zmysle rôzneho stupňa zásahu do myslenia a konania jednotlivca," doplnila Chrzanová.