Nitrianska galéria priblíži tvorbu rodinne prepojených umelcov

Nitra 19. júna (TASR) - Nitrianska galéria pripravuje novú výstavu s názvom Rodinné záležitosti. Vo výstavnom priestore Salón bude umiestnená takmer rok, od 23. júna 2023 do 9. júna 2024. Ako uviedla galéria, výstava Rodinné záležitosti mapuje tvorbu autorov a autoriek, ktorí sú rôznym spôsobom rodinne poprepájaní. Reflektuje ich vzťahy a rodinné súvislosti v kontexte umeleckej tvorby.



"Ide o sociologicko-psychologickú sondu do medziľudských vzťahov v špecifických umeleckých viacgeneračných rodinách vo vzťahoch rodič a dospelé dieťa i v manželských pároch," povedala kurátorka výstavy Barbora Kurek Geržová.



Nová expozícia v Salóne Nitrianskej galérie ponúkne tvorbu 14 autorov a autoriek z rôznych časových období. Výber diel je orientovaný na umelkyne a umelcov tvoriacich predovšetkým v 20. a 21. storočí. "Najstaršou dvojicou s presahom do 19. storočia je otec – Raimund von Wichera (1862 – 1925) a jeho syn Maximilián Schurmann (1890 – 1960). Na výstave sú prezentovaní autori a autorky, ktorí sú svojou tvorbou zastúpení v zbierkovom fonde Nitrianskej galérie. V tomto zmysle ide o sondu nielen do problematiky, ale aj do zbierok galérie s ambíciou konfrontovať širšie generačné spektrum odlišných umeleckých poetík a stratégií," doplnila kurátorka výstavy.