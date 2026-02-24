< sekcia Kultúra
Nitrianska hudobná jar ponúkne sériu koncertov vážnej hudby
Úvodný koncert podujatia bude 19. marca patriť zoskupeniu Cappella Istropolitana.
Autor TASR
Nitra 24. februára (TASR) - Priestory nitrianskej synagógy budú v marci a v apríli patriť klasickej hudbe, ktorú ponúkne 52. ročník Nitrianskej hudobnej jari. Ako informovalo Turistické a informačné centrum (TIC) v Nitre, podujatie ponúkne koncerty klasickej hudby v podaní renomovaných interpretov, mladých talentov aj pedagogických osobností.
Úvodný koncert podujatia bude 19. marca patriť zoskupeniu Cappella Istropolitana. Koncert kontratenora Mateja Bendu a klaviristu Petra Šandora s názvom Klenoty klasiky sa bude konať 22. marca. Program pomenovaný Klavírna klasika v podaní Kamila Kulucha zaznie 26. marca. Prvú časť Nitrianskej hudobnej jari uzavrie 29. marca vystúpenie študentov a pedagógov Vysokej školy múzických umení (VŠMU) s názvom Hudobná galéria VŠMU.
Festival bude pokračovať aj v apríli druhou časťou nazvanou Nitrianska hudobná jar ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre. Prvý koncert žiakov školy v sólových a komorných zoskupeniach sa bude konať 13. apríla s názvom Jar v klasike. Spevácky zbor Dúha sa predstaví na slávnostnom jubilejnom koncerte 14. apríla. Program Mladé talenty v komornom dialógu zaznie v synagóge 15. apríla. Záver Nitrianskej hudobnej jari bude patriť koncertu Hudba, ktorou žijeme. „Predstavia sa na ňom pedagógovia ZUŠ a ich hostia,“ doplnilo TIC.
