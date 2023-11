Noc divadiel bude v 30 mestách a obciach na Slovensku

Bratislava 9. novembra (TASR) - Tretia novembrová sobota (18. 11.) bude aj na Slovensku patriť Noci divadiel. Do celoslovenského podujatia európskeho významu sa zapojí 58 divadiel, kultúrnych centier či umeleckých škôl v 30 mestách a obciach na Slovensku.



"Verím, že bude taká, ako sme si ju vysnívali aj vďaka mottu, ktoré sme si zvolili - Sen noci divadelnej," uviedla na štvrtkovej tlačovej konferencii Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu, ktorý je hlavným organizátorom Noci divadiel. "Je to jeden z najznámejších festivalov na Slovensku, prepája množstvo divadiel, narástol na svojom význame, keď sa k profesionálnym divadlám pripojili aj tie neprofesionálne, kultúrne centrá aj zahraničné kultúrne inštitúty," poznamenala k podujatiu založenom na spájaní a kreativite.



V ponuke 14. ročníka sú činoherné predstavenia, monodráma, bábkové divadlo, opera či muzikál. Zapojené divadlá avizujú aj netradičné aktivity, ktoré bežne v ich repertoári nefigurujú - prehliadky zákulisia, kvízy, výstavy či inscenované čítania. Ako informoval koordinátor podujatia Dušan Poliščák, Slovenské komorné divadlo v Martine ponúkne práve prehliadky zákulisia, predstavenia Iokasté, Hekuba a Bačova žena, ale aj divadelný kvíz či hudobný program. Zákulisie otvorí aj Divadlo Jána Palárika v Trnave, návštevníci budú môcť zažiť vznik rozhlasovej hry priamo na javisku podľa divadelnej hry Pavla Weissa Krvavé víno.



Do svojich priestorov, kam je bežne vstup zakázaný, pustí svojich divákov aj Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Tiež im ponúkne možnosť stráviť večer pri "Bagarovom susedskom kvíze". Literárnu diskusiu ponúka Bábkové divadlo na rázcestí v Banskej Bystrici aj Divadlo Paradox v Nových Zámkoch popri dvoch ďalších inscenáciách a workshope reči a artikulácie. Inscenované čítanie divadelnej hry Mečiar s hercami divadla GUnaGU pripravujú v bratislavskom Štúdiu 12, ktorého brány sa zatvoria neskoro večer po šansónovom koncerte. V Divadle Nová scéna chystajú muzikál Bedári, ale aj autogramiádu umelcov. Noc s muzikálom Chicago pripravuje Divadlo Jonáša Záborského Prešov.



Mottom tohtoročného podujatia je Sen noci divadelnej s odkazom na svetoznámeho dramatika Shakespeara. Tematicky s ním ladí divadelný program vo Zvolene. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského chystá okrem predstavenia Dobrý ročník o ceste za svojimi snami aj talkshow o Shakespearových hrách. Shakespearovskú klasiku na javisku ponúkne Divadlo Thália Színház v Košiciach, ktoré sa do Noci divadiel zapája s hrou Sen noci svätojánskej.



Program podujatia je zverejnený na www.nocdivadiel.sk.