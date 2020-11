Noc divadiel sa uskutoční online s podtitulom Stále sme tu!

Bratislava 13. novembra (TASR) - Jedenásty ročník medzinárodného podujatia Noc divadiel sa z dôvodu epidemickej situácie bude konať v obmedzenej forme. Divadlá neotvoria svoje brány fyzicky, na sobotu 21. novembra si pripravili rozličný online program. TASR o tom informoval Dušan Poliščák, koordinátor podujatia. Do Noci divadiel 2020 sa zapojilo 40 subjektov (divadiel, kultúrnych centier, umeleckých škôl a kultúrnych priestorov) v 16 slovenských mestách.



"Tento projekt je výnimočným aj v tom, že pomyselne prepája profesionálnych umelcov a ochotnícke súbory a na jednu noc sa tak všetci účastníci stanú veľkou divadelnou rodinou," poznamenal Poliščák k divadelnému podujatiu, ktorému štandardne patrí tretia novembrová sobota. "Aj keď si pre nás rok 2020 pripravil nespočetné množstvo výziev, nechceme tento ročník Noci divadiel vynechať. Divadlá pracujú na tom, aby mohli svojim divákom priniesť záznamy inscenácií, prehliadky zákulisia, live streamy a iný lákavý program vo virtuálnej podobe," uviedla riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete. Dodala, že online ponuka tohto projektu dostane divadelné podujatia bližšie aj k takým divákom, ktorí by sa k nim za bežných okolností nedostali. "Záujemcovia o divadlo naprieč celým Slovenskom si tak budú môcť pozrieť všetko to, čo divadlá pripravili pod aktuálnym heslom: 'Stále sme tu!'" priblížila.



Počas tohtoročnej Noci divadiel prinesie Slovenské komorné divadlo Martin vo forme live streamu divadelný kvíz, Slovenské národné divadlo pripravilo pre svojich divákov napríklad diskusiu o projekte Anna Franková a Štátne divadlo Košice pripravuje dokument zo zákulisia novej inscenácie.



Bratislavské Štúdio 12 a Divadlo Astorka Korzo ’90 sa spojili a ich spoločným výsledkom bude online diskusia a scénické čítanie hry bieloruského dramatika Andreja Kurejčika Urazení. BIELO(R)USKO. Divadlo Andreja Bagara v Nitre odprezentuje online formou publikáciu a divadelnú knižnicu, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského zosumarizuje, čo všetko sa udialo a neudialo počas uplynulej divadelnej sezóny.



Divadlá pripravujú program aj pre najmenších. V podaní Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici, Bábkového divadla v Košiciach, Bábkového divadla Žilina či Bratislavského bábkového divadla sa deti môžu tešiť na scénické čítanie, zostrihy inscenácií a ďalší program.



Aj ochotnícke súbory prispejú počas podujatia, okrem záznamov a zostrihov inscenácií bude pre divákov k dispozícii napríklad film o vzniku Divadla KĽUD.



Viac informácií prinesie webstránka podujatia alebo Facebook Noci divadiel.