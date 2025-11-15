< sekcia Kultúra
Noc divadiel v Astorke predstaví Borisa Farkaša v inej role
Bratislava 15. novembra (TASR) - Do celoslovenského podujatia Noc divadiel 2025, ktorá sa nesie v duchu hesla „Toto dejstvo patrí nám“, sa v sobotu zapája aj bratislavské Divadlo Astorka Korzo ’90. Počas tohoročnej noci predstaví herca Borisa Farkaša v inej role ako inokedy. „Ale stále s prepojením na slovo a divadlo,“ uvádza k vernisáži výstavy kresieb Borisa Farkaša s názvom Slovenská duša.
Farkaš patrí svojou mnohoročnou divadelnou, televíznou, rozhlasovou a filmovou tvorbou k popredným hercom svojej generácie. Je tiež zakladajúcim členom Divadla Astorka Korzo ’90. „Jeho interpretácie stvárňovaných postáv sú kľúčové pre úspech a umelecký profil ťažiskových titulov divadla. Charakteristickou črtou jeho hereckej tvorby je precízne mapovanie charakteru postáv, majstrovské narábanie so slovom, schopnosť pohotovo a vtipne improvizovať,“ dodáva k hercovi jeho domovské divadlo.
Farkašov herecký prejav je podložený schopnosťou skúmať charakter a jazyk postáv cez pozorovanie a analýzu ľudského správania a dramatickej situácie. „Podstatu dokáže odhaliť s nadhľadom, doviesť do absurdnosti, vniesť do tvorby groteskný princíp. Podobne pristupuje aj ku kresleniu, ktoré už desaťročia v divadle poznáme ako trefnú grafickú skratku charakterov postáv, divadelných situácií, nápadov na plagáty, často ako neformálny príspevok kolegom v divadle,“ poznamenáva Astorka s tým, že aj v grafickej práci Borisa Farkaša ostáva špecifickým znakom humor, ktorý s využitím slovnej hry a nachádzania nečakaných súvislostí mení bežné dianie na hravé situácie: „Pointa sa tak rodí z prekvapivého prepojenia rozdielnych skutočností, z posunov vo vnímaní pojmov alebo idiómov, v metamorfóze javov a objektov.“
Široký ohlas a viralita kresieb viedli k tomu, že herca oslovilo Vydavateľstvo Slovart na prípravu knižnej publikácie. Vyšla koncom roku 2024 pod názvom Boris Farkaš: Zakreslený. Výber obrázkov pripravil známy karikaturista, ilustrátor a knižný grafik Fero Jablonovský.
S vernisážou, ktorá sa začne o 18.00 h, bude spojená práve prezentácia knihy s výberom Farkašových obrázkov, slovných hračiek, trefných komentárov k dianiu okolo nás, fórov s rozpätím od športu až k jedlu. V rámci podujatia vo foyeri divadla sa uskutoční aj jeho autogramiáda.
