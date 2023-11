Noc divadiel v Nitre ponúkne inscenácie i výstavy

Nitra 11. novembra (TASR) - Prehliadky zákulisia, výstavy i inscenácie ponúknu nitrianske divadlá počas Noci divadiel, ktorá sa koná 18. novembra. Do podujatia sa zapojilo Divadlo Andreja Bagara (DAB), Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) a Tralaškola.



V DAB sa program začína o 19. hodine nočnou prehliadkou divadelného zákulisia. Návštevníci si môžu pozrieť dve výstavy. "Jedna je venovaná 30. výročiu rozdelenia Československa a bola pripravená k nedávno uvedenej novej inscenácii Pomlčka. Pri hlavnom vstupe do divadla bude zasa sprístupnená stála expozícia venovaná tvorbe významného scénografa Františka Pegera. Súčasťou programu je aj zábavno-vedomostný Bagarov kvíz," uviedli organizátori.



SDKS ponúkne návštevníkom inscenáciu Pytačky v podaní členov súboru zo Zariadenia sociálnych služieb Klasov i vlastnú hru Klammova vojna. Súčasťou podujatia je aj komentovaná prehliadka výstavy bábok s názvom Z rozprávky do rozprávky. Návštevníci Tralaškoly si počas Noci divadiel môžu pozrieť o 16.30 h. predstavenie na motívy kníh Tošikazu Kawagučiho s názvom Funiculi Funikula, alebo kým vychladne káva. "Detektívku Čaj o piatej ponúkne Tralaškola o 18.15 h.," doplnili organizátori.