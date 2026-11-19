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Noc divadiel v Prievidzi ponúkne trojicu predstavení i hudbu
Program sa začne o 19.00 h spoločným potleskom, po ktorom bude o 19.05 h nasledovať predstavenie Stratená kára alebo Kukučín-čin v podaní Divadla A a Divadla Shanti Prievidza.
Autor TASR
Prievidza 19. novembra (TASR) - Prievidza sa aj tento rok zapojí do celoslovenského podujatia Noc divadiel. Program v sobotu (21. 11.) v Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi ponúkne divadelné predstavenia, interaktívnu klauniádu aj hudobný program. Informovala o tom hovorkyňa mesta Simona Škvareninová.
„Noc divadiel je celoslovenské podujatie, ktoré nadväzuje na Európsku noc divadiel a každoročne prináša divadelné umenie v netradičnom čase a atmosfére. Jeho cieľom je priblížiť divadlo širokej verejnosti, podporiť tvorbu divadelných súborov a vytvoriť priestor na spoločné kultúrne zážitky,“ pripomenula Škvareninová.
Tohtoročná téma podujatia NE/PREBUDENÍ pozýva k väčšej citlivosti, empatii a záujmu o svet okolo nás. Do programu v Prievidzi sa zapoja Divadlo „A“ a Divadlo Shanti, Divadlo Lunetrdlo či Divadlo Trubadúri. Večerom bude sprevádzať moderátor Tomáš Šrámek - Bedňa.
Program sa začne o 19.00 h spoločným potleskom, po ktorom bude o 19.05 h nasledovať predstavenie Stratená kára alebo Kukučín-čin v podaní Divadla „A“ a Divadla Shanti Prievidza. Inscenácia prináša svieži pohľad na známe dielo slovenskej literatúry Rysavá jalovica od Martina Kukučína.
O 21.00 h bude program pokračovať predstavením Kocky sú hodené v podaní Ľupčianskeho netradičného divadla Lunetrdlo. Komédia prináša príbeh o láske, odmilovaní a nečakaných rozhodnutiach. Hodinu pred polnocou sa v RKC predstaví Divadlo Trubadúri s inscenáciou O Snehulienke. Známy rozprávkový príbeh dostane netradičnú podobu interaktívnej klauniády s pesničkami, humorom a aktívnym zapojením divákov.
Po polnoci sa divadelné javisko premení na koncertné pódium, v programe sa predstaví hudobno-komediálny projekt slovenského hudobníka, pesničkového komika a slam poetra vystupujúceho pod umeleckým menom Bedňa.
„Noc divadiel je celoslovenské podujatie, ktoré nadväzuje na Európsku noc divadiel a každoročne prináša divadelné umenie v netradičnom čase a atmosfére. Jeho cieľom je priblížiť divadlo širokej verejnosti, podporiť tvorbu divadelných súborov a vytvoriť priestor na spoločné kultúrne zážitky,“ pripomenula Škvareninová.
Tohtoročná téma podujatia NE/PREBUDENÍ pozýva k väčšej citlivosti, empatii a záujmu o svet okolo nás. Do programu v Prievidzi sa zapoja Divadlo „A“ a Divadlo Shanti, Divadlo Lunetrdlo či Divadlo Trubadúri. Večerom bude sprevádzať moderátor Tomáš Šrámek - Bedňa.
Program sa začne o 19.00 h spoločným potleskom, po ktorom bude o 19.05 h nasledovať predstavenie Stratená kára alebo Kukučín-čin v podaní Divadla „A“ a Divadla Shanti Prievidza. Inscenácia prináša svieži pohľad na známe dielo slovenskej literatúry Rysavá jalovica od Martina Kukučína.
O 21.00 h bude program pokračovať predstavením Kocky sú hodené v podaní Ľupčianskeho netradičného divadla Lunetrdlo. Komédia prináša príbeh o láske, odmilovaní a nečakaných rozhodnutiach. Hodinu pred polnocou sa v RKC predstaví Divadlo Trubadúri s inscenáciou O Snehulienke. Známy rozprávkový príbeh dostane netradičnú podobu interaktívnej klauniády s pesničkami, humorom a aktívnym zapojením divákov.
Po polnoci sa divadelné javisko premení na koncertné pódium, v programe sa predstaví hudobno-komediálny projekt slovenského hudobníka, pesničkového komika a slam poetra vystupujúceho pod umeleckým menom Bedňa.