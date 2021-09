Noc literatúry 2021 bude naživo aj online

Bratislava 14. septembra (TASR) - Zita Furková, Táňa Pauhofová či Richard Stanke prisľúbili účasť na 13. ročníku Noci literatúry, ktorý sa uskutoční v stredu 22. septembra. V Bratislave sa bude čítať na ôsmich miestach v centre Starého Mesta. Do podujatia, ktoré približuje netradičným spôsobom súčasnú európsku literatúru prostredníctvom série verejných čítaní, sa zapojilo rekordných 16 inštitútov. "Noc prebehne aj v online priestore počas nasledujúcich ôsmich dní," TASR informovalo České centrum, ktoré je hlavným koordinátorom projektu.



Miestami čítaní úryvkov zo slovenských prekladov kníh súčasných európskych autorov v podaní známych slovenských hercov budú tento rok priestory kultúrnych inštitútov Česka, Francúzska, Talianska, Poľska, Maďarska, Nemecka, Rakúska a Európskej komisie. "Spoločne sme sa dohodli previesť fanúšikov Noci literatúry našimi inštitútmi a ukázať im, že sme tu po pandémii opäť aktívne pre nich," komentuje výber miest riaditeľka Českého centra v Bratislave Monika Koblerová.



Tento rok si návštevníci čítania vypočujú úryvky z aktuálnych slovenských prekladov autorov zo 16 krajín. Nováčikom je Švajčiarsko. "Zapojilo sa 16 krajín, ale čítať sa bude len na ôsmich miestach. Na každom z nich si tento rok bude možné vypočuť dva úryvky naraz v podaní dvojice interpretov," spresňujú organizátori.



Koordinátorka podujatia Petra Darovcová vysvetľuje, že zo zapojených inštitútov a ambasád vytvorili dvojice tak, aby v každej bol jeden, ktorý má svoje priestory otvorené pre verejnosť: "A druhý, ktorý túto možnosť nemá, bude ten večer hosťom."



Na svoje si prídu aj priaznivci literatúry, ktorí sa na živej verzii podujatia nezúčastnia. Online verzia im ponúkne videá s úryvkami načítanými rovnakými hercami na ôsmich miestach inštitútov a ambasád, ktoré nemajú k dispozícii priestory pre verejnosť.



Na Noci literatúry sa zúčastnia tradične aj ďalšie slovenské mestá - Banská Bystrica, Senec, Modra, Žilina, Kežmarok, Humenné, Nové Zámky, Piešťany, Považská Bystrica a Levoča. Podujatie chce osloviť takisto návštevníkov v Prahe a desiatkach ďalších českých a európskych miest.



Noc literatúry sa začne na všetkých ôsmich miestach v Bratislave o 18.00 h, posledné čítania budú o 21.30 h. Podujatie pripravuje České centrum v Bratislave v spolupráci so združením zahraničných kultúrnych inštitútov siete EUNIC (European Union National Institutes for Culture), Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a ďalšími partnermi.