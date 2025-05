Noc literatúry predstaví súčasných európskych autorov v 18 mestách

Bratislava 21. mája (TASR) - Bratislava bude v stredu s ďalšími 17 mestami Slovenska dejiskom Noci literatúry 2025. V poradí 17. ročník medzinárodného festivalu opäť priblíži súčasnú literatúru na zaujímavých, bežne s literatúrou nespájaných miestach. V hlavnom meste budú od 18.00 h čítať úryvky z prekladov próz súčasných európskych autorov známi herci, medzi nimi napríklad Robert Roth, Richard Labuda, Lucia Hurajová, Zuzana Fialová, Lenka Libjaková či Ivan Šándor.



Noc literatúry organizuje České centrum v Bratislave v spolupráci s kultúrnymi inštitútmi siete EUNIC, veľvyslanectvami a so Zastúpením Európskej komisie.



Podujatie v Bratislave prebehne na ôsmich miestach, tento rok sa z tradičného prostredia Starého Mesta presúva do okolia Trnavského mýta. Ako informovala projektová vedúca Noci literatúry na Slovensku Petra Darovcová, stredobodom novej lokality bude Tržnica, kde sa bude čítať až na troch miestach, aj v bežne neprístupnej strojovni na druhom poschodí budovy.



Do aktuálnej Noci literatúry vybrali úryvky zo súčasných slovenských prekladov 16 literárnych noviniek súčasných európskych autorov. Slovenskú literatúru reprezentuje vlaňajší víťaz Anasoft Litery - kniha Ivany Gibovej Babička. Zaznie aj ukážka z knihy českej autorky Kristíny Hamplovej Lover/Fighter, nominovanej na Cenu literárnej kritiky a Magnesiu Literu.



Okrem Bratislavy sa budú úryvky z diel súčasných európskych autorov čítať v Žiline, Banskej Štiavnici, Topoľčanoch, Dolnom Kubíne, Levoči, Leviciach, Poprade, Považskej Bystrici, Piešťanoch, Nových Zámkoch, Nitre, Modre, Humennom, Košiciach, Martine, Liptovskom Mikuláši a takisto v Prievidzi.



Okrem Slovenska sa festival uskutoční v domovskom Česku, z ktorého sa od roku 2006 vďaka sieti Českých centier rozšíril do ďalších miest sveta.