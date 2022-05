Noc múzeí a galérií 2022 privíta návštevníkov opäť v offline forme

Bratislava 9. mája (TASR) - Noc múzeí a galérií 2022 bude po dvoch ročníkoch vo virtuálnom priestore opäť v živom kontakte s návštevníkmi. V poradí 18. ročník podujatia, ktoré organizuje Slovenské národné múzeum (SNM) v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku (ZMS), sa bude konať v sobotu 14. mája. Program celoeurópskeho podujatia spojeného s Medzinárodným dňom múzeí predstavili organizátori na pondelkovej tlačovej konferencii.



"Program sa vytváral niekoľko mesiacov, je pomerne bohatý. Verím tomu, že počet návštevníkov aj po dvojročnej odmlke prekoná naše očakávania a tak, ako sme boli zvyknutí, že prišli desaťtisíce ľudí po celom Slovensku, prídu aj tento rok do priestorov slovenských múzeí a galérií," uviedol generálny riaditeľ Branislav Panis k programu, ktorý záujemcovia nájdu na www.nmag.sk, v Bratislavskom kraji ho avizuje nmag.snm.sk, dostupný je tiež na sociálnych sieťach.







Múzeá a galérie na Slovensku tak po pandemickej prestávke ponúkajú návštevníkom priamy kontakt s originálnymi zbierkovými predmetmi či umeleckými dielami. V "nočnom" programe organizátori avizujú prednášky, lektoráty, tvorivé dielne a ďalšie aj netradičné formy prezentácie do neskorých nočných hodín pre malých i veľkých účastníkov. Milovníkov súťaží na sociálnych sieťach môže potešiť celoslovenská hra. "Návštevníci, ktorí pošlú fotografiu z podujatia na #nmag.2022sutaz, môžu vyhrať ročné vstupenky do múzeí SNM, zážitkové prehliadky klenotov Univerzitnej knižnice v Bratislave či kostýmovú prehliadku nie bežne dostupných priestorov Bojnického zámku," vysvetlila Zuzana Vášáryová, šéfka Centra múzejnej komunikácie SNM. Malí návštevníci jeho múzeí v Bratislave sa môžu zabaviť hľadaním zbierkových predmetov a hrať o pobyt v detskom letnom tábore.



Vášáryová ďalej informovala, že SNM spojilo kultúrne inštitúcie Bratislavského kraja prostredníctvom spoločnej päťeurovej vstupenky, deti do 12 rokov a ŤZP majú vstup zdarma. "Návštevníci, ktorí si nebudú chcieť kupovať takúto permanentku, si môžu vybrať jedno - dve múzeá, kde si podľa aktuálneho cenníka zakúpia vstupenku, tá im však už neplatí do ďalších navštívených múzeí," dodala Vášáryová s tým, že niektoré kultúrne inštitúcie poskytujú aj vstup zdarma. V nich však spomínaná "permanentka" v hodnote päť eur nebude dostupná.



Bratislavská integrovaná doprava posilní v deň podujatia dopravné linky, ktoré spájajú Bratislavu s inštitúciami v Pezinku, Modre, Častej, Malackách a Senci. Železničné múzeum v Bratislave ponúka tiež jazdy parným vlakom. Programový bulletin v slovenskom i anglickom jazyku je dostupný online na stránkach Noci múzeí a galérií Bratislavského kraja.