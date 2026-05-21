Noc múzeí a galérií 2026 otvorí viac ako 100 kultúrnych inštitúcií
Slovensko zažije kultúru po zotmení
Autor OTS
Bratislava 21. mája (OTS) - Už v sobotu 23. mája 2026 sa múzeá a galérie po celom Slovensku opäť zapoja do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. Aktuálny 22. ročník prinesie program vo viac ako stovke zapojených kultúrnych inštitúcií a lokalít. V Bratislave a Bratislavskom kraji sa do podujatia zapája viac ako 40 múzeí, galérií a ďalších kultúrnych priestorov. Košice si svoju Noc múzeí a galérií zažili už skôr – 16. mája 2026, keď sa do programu zapojilo 18 subjektov na 26 lokalitách v meste.
Slovenské národné múzeum, Zväz múzeí na Slovensku a zapojené kultúrne inštitúcie pozývajú verejnosť na Noc múzeí a galérií 2026. Podujatie je súčasťou európskej iniciatívy La Nuit européenne des musées a na Slovensku má tradíciu od roku 2005. Aktuálny ročník opäť otvorí desiatky múzeí, galérií, hradov, technických expozícií, historických objektov aj netradičných priestorov v čase, keď ich návštevníci bežne nezažijú – večer a po zotmení.
„Noc múzeí a galérií je silným dôkazom, že múzeá a galérie sú živé, otvorené a spoločensky dôležité inštitúcie. Nejde iba o jednu výnimočnú noc, ale o výsledok spolupráce desiatok odborníkov, kurátorov, lektorov, technických pracovníkov, komunikátorov a všetkých kolegov, ktorí pripravujú program pre verejnosť. Slovenské národné múzeum si túto spoluprácu veľmi váži a ďakuje všetkým zapojeným inštitúciám aj partnerom, ktorí sa na príprave podujatia podieľajú,“ uviedla Vieroslava Bernátová, generálna riaditeľka Slovenského národného múzea.
Zapojené inštitúcie v Bratislave a Bratislavskom kraji pripravili program rozdelený do štyroch základných častí: Bratislava – galérie, Bratislava – múzeá, Bratislavský kraj a doprava na podujatie. Návštevníci sa môžu tešiť na komentované prehliadky, tvorivé dielne, rodinné programy, detektívne hry, pátračky, prednášky, koncerty, špeciálne výklady, zákulisie múzeí, historickú a technickú dopravu aj priestory, ktoré sú počas bežných dní prístupné iba obmedzene. Súčasťou programu je spoločná vstupenka v hodnote 7 eur, ktorú si návštevník zakúpi v prvom navštívenom múzeu alebo galérii a následne môže pokračovať do ďalších zapojených inštitúcií v Bratislave a Bratislavskom kraji.
„V Bratislave a Bratislavskom kraji nejde len o bohatý program, ale aj o praktickú možnosť vyskladať si vlastnú kultúrnu trasu. Odporúčame návštevníkom, aby si vopred vybrali dve až štyri miesta, sledovali otváracie hodiny a prípadné kapacitné obmedzenia. Veľkým benefitom je spoločná vstupenka, ale aj špeciálne programy pre rodiny s deťmi, milovníkov histórie, umenia, techniky či netradičných večerných prehliadok,“ povedala Barbora Zajačková zo Slovenského národného múzea, ktorá koordinuje komunikáciu podujatia za Bratislavu a Bratislavský kraj.
Silný záujem verejnosti potvrdzujú aj čísla z minulého ročníka. Múzeá SNM v roku 2025 navštívilo počas Noci múzeí a galérií spolu 13 837 návštevníkov. Najnavštevovanejšie boli SNM – Historické múzeum so 4 127 návštevníkmi a SNM – Prírodovedné múzeum s 3 437 návštevníkmi. Múzeá a galérie Bratislavského kraja podľa dostupných údajov privítali v roku 2025 spolu viac ako 30 400 návštevníkov, pričom zapojených bolo približne 40 inštitúcií. K najnavštevovanejším patrili aj Múzeum mesta Bratislavy, STM – Múzeum dopravy, Slovenská národná galéria či Galéria Nedbalka.
„Noc múzeí a galérií je výnimočná tým, že prepája celé Slovensko. Každý región má vlastnú atmosféru, vlastné príbehy a vlastné inštitúcie, ktoré dokážu návštevníkom ukázať kultúrne dedičstvo netradične a zrozumiteľne. Zväz múzeí na Slovensku dlhodobo vníma toto podujatie ako jeden z najdôležitejších momentov roka pre múzejnú a galerijnú obec, pretože dokáže osloviť aj ľudí, ktorí počas roka do múzea či galérie bežne nezavítajú,“ uviedol Ivan Janitor zo Zväzu múzeí na Slovensku.
Košice zažili svoju Noc múzeí a galérií už 16. mája 2026 pod témou „Očakávajte neočakávané“. Podujatie sa konalo od 17.00 hod. do polnoci a podľa zverejnených informácií sa doň zapojilo 18 subjektov na 26 lokalitách. Program ponúkol výstavy, workshopy, tvorivé aktivity pre deti, súčasné umenie, vedu, techniku, šport, sakrálne stavby, architektúru, astronómiu, lekárenstvo, divadlo, tradičné remeslá aj historickú literatúru a tlač.
Medzi odporúčané programové tipy v Bratislave a Bratislavskom kraji patria napríklad SNM – Prírodovedné múzeum, SNM – Historické múzeum na Bratislavskom hrade, SNM – Archeologické múzeum, Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy, Galéria Nedbalka, Múzeum mesta Bratislavy, Hrad Devín, STM – Múzeum dopravy, Železničné múzeum Slovenskej republiky, BIBIANA, Vodárenské múzeum BVS, bunkre B-S 4 Lány a B-S 6 Vrba či viaceré galérie a kultúrne priestory v Bratislavskom kraji. Program obsahuje aj aktivity pre deti, nočné prehliadky, výtvarné dielne, pátračky, súťaže a komentované vstupy s odborníkmi.
Program Noci múzeí a galérií 2026 zároveň prináša množstvo výrazných tipov aj mimo Bratislavského kraja. V Banskej Štiavnici pripravilo Slovenské banské múzeum v expozícii Nový zámok program „Osmani na obzore“, viazaný na históriu zámku ako protiosmanskej pevnosti. V Banskej Bystrici zaujme moderné interaktívne múzeum Litterra, ktoré prepája literatúru, umenie, technológie a zážitkové objavovanie. V Rimavskej Sobote pozýva Gemersko-malohontské múzeum na tému Gotickej cesty a stredovekých sakrálnych pamiatok, vo Fiľakove bude dominovať osmanská kultúra pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči.
Na východe Slovenska patria medzi výrazné lákadlá napríklad Šarišské múzeum v Bardejove, ktoré pripravilo večerný program v prírodovednej expozícii, či Archeopark Hanušovce nad Topľou, kde ožijú remeslá, razenie mincí, streľba z luku, výroba šperkov a večerné hľadanie pokladu. V Kežmarku sa návštevníci prenesú k archeologickým objavom a histórii alkoholu, jeho výrobe a predaju.
V Nitrianskom kraji zaujme napríklad Divadlo Andreja Bagara v Nitre, ktoré návštevníkom priblíži svet divadla, novootvorené Trampské múzeum, Múzeum motorizmu Máčov s večerným programom do polnoci, ako aj Diecézne múzeum Nitrianskeho biskupstva v expozícii Veža na Nitrianskom hrade.
V Trenčianskom kraji bude medzi tipmi podujatie Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici o práci v múzeu vhodné pre rodiny s deťmi, autentický večer v Uhoľnej expozícii Handlová či program SNM – Múzea Bojnice na Bojnickom zámku. V Trnavskom kraji pozýva Dom hudby Mikuláša Schneidra Trnavského na expozície, rozprávanie a hudbu Milana Benkoviča, Múzeum knižnej kultúry pripravuje komentovanú prehliadku a Holíčsky zámok ponúkne kostýmové prehliadky aj expozíciu Cisársky Holíč.
V Žilinskom kraji si návštevníci môžu vybrať napríklad Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach, ktoré mapuje vývoj dopravy a ponúka aj interaktívne prvky a veľké modelové koľajisko, zážitkové prehliadky Budatínskeho hradu, Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou s otvoreným depozitárom či Burianovu vežu v Žiline.
Kompletný program Noci múzeí a galérií 2026 je dostupný na stránke www.nmag.sk a v programovej brožúre pre Bratislavu a Bratislavský kraj. Organizátori odporúčajú sledovať aj webové stránky a sociálne siete jednotlivých zapojených inštitúcií, keďže niektoré programy môžu mať obmedzenú kapacitu alebo vyžadovať rezerváciu.
Noc múzeí a galérií 2026
Dátum: sobota 23. máj 2026
Miesto: múzeá, galérie a kultúrne inštitúcie po celom Slovensku
Bratislava a Bratislavský kraj: spoločná vstupenka 7 €
Program – celé Slovensko: www.nmag.sk
