Jubilejná Noc múzeí a galérií prinesie okrem 130 objektov aj novinky

Bratislava 13. mája (TASR) - Celoeurópske podujatie Noc múzeí a galérií sa uskutoční v sobotu 18. mája. Slovenské národné múzeum (SNM) a Zväz múzeí na Slovensku (ZMS) pozývajú milovníkov kultúry a umenia do vyše 130 objektov múzeí a galérií na Slovensku. Nad 20. ročníkom podujatia prevzala záštitu prezidentka SR Zuzana Čaputová. Informovali o tom organizátori na pondelkovej tlačovej konferencii.



"Som rád, že podujatí a zúčastnených inštitúcií, galerijných a múzejných budov je už vyše 130, takže každý, kto príde do priestorov akéhokoľvek múzea alebo galérie, bude môcť vidieť niečo nové," uviedol generálny riaditeľ SNM Branislav Panis. Múzeum podľa neho opäť spojilo kultúrne inštitúcie Bratislavského kraja spoločnou vstupenkou v cene piatich eur, s ktorou možno navštíviť viac ako 40 múzeí a galérií uvedených v príslušnom programovom bulletine.







Pre priaznivcov podujatia sú od popoludňajších hodín do neskorého večera aj v tomto roku pripravené prehliadky, lektoráty, tvorivé dielne, prednášky, animácie, súťaže, divadelné vystúpenia a iné prezentačné formáty. Pre jubilejný ročník si organizátori pripravili aj niekoľko noviniek. Panis upozornil napríklad na praktického sprievodcu v podobe aplikácie, ktorú si návštevníci Bratislavského kraja budú môcť stiahnuť do svojich mobilov.



V hlavnom meste a Bratislavskom kraji ponúkne podujatie program vyše 40 múzeí, galérií a iných kultúrnych inštitúcií disponujúcich prezentačným priestorom. Ako ďalej informovala Zuzana Vášáryová zo SNM, bude opäť možné využiť špeciálnu dopravu historickými vozidlami na bezplatnej trase v centre mesta a v cene vstupenky po bratislavských spojkách.



Organizátori avizujú, že benefit spoločnej vstupenky a špeciálnej dopravy spojí aj dve stredoslovenské metropoly - Banskú Bystricu a Zvolen.



Dvere do sveta umenia, vedy a histórie otvorí aj Košická noc múzeí a galérií, kam sa pod spoločnou hlavičkou Visit Košice do podujatia zapája 19 múzeí a galérií. Interaktívne expozície, výstavy, workshopy doplnia i kulinárske a gastronomické zážitky.



Viac informácií o programe jednotlivých inštitúcií nájdu záujemcovia na www.nmag.snm.sk (Bratislavský kraj), www.nmag.sk (Slovensko), www.visitkosice.org a sociálnych sieťach.



Európska noc múzeí vznikla v roku 2005 ako francúzska iniciatíva s cieľom podporiť 18. máj - Medzinárodný deň múzeí. Počas Noci múzeí a galérií na Slovensku sa múzejníci a galeristi snažia prinášať atraktívnou formou programu v netradičnom čase problematiku a význam národného kultúrneho dedičstva a upozorniť na dôležitosť jeho ochrany.